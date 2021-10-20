В Тюменской области медведь разорвал мужчину и ранил двух его товарищей

Один из рыбаков нанес животному несколько ударов ножом и убил зверя Фото: СКР Тюменской области Фото: Милана Сокол Фото: Архив "КП"

В Тюменской области прогулка трех мужчин по лесу Уватского района закончилась непоправимой трагедией: внезапно на них напал медведь и нанес множественные ранения, одни из которых оказались смертельными. В результате схватки с разъяренным животным погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Тюменской области.

Инцидент произошел 19 октября: трое мужчин в возрасте 41, 48 и 23 лет возвращались с рыбалки. В лесу на них напал медведь, чего рыбаки явно не ожидали.

- По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм, он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

На месте проводится проверка Фото: СКР Тюменской области

Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают следователи СКР: лес осматривают, назначен комплекс экспертиз. Также проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, не менее трагичный случай произошел в Приморье: медведь напал на мужчину. Хищник разодрал лицо и череп человеку, его доставили в реанимацию больницу. А вот «преступник скрылся с места преступления» – сейчас его поисками заняты сотрудники краевого охотнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не спала – боялась медведей»: в Тюменской области бабушка-инвалид четыре дня блуждала по лесу

Чтобы выжить, женщина питалась ягодами и пила болотную воду (подробнее)