Боксера Илью Медведева, который одолел разъяренного медведя в тюменском лесу, врачи ввели в искусственную кому

Боксера Илью Медведева, которого задрал медведь в тюменском лесу, врачи ввели в искусственную кому. Фото - Федерация бокса Тюменской области.

Боксера Илью Медведева, на которого напал медведь в лесу Уватского района Тюменской области, врачи ввели в искусственную кому. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал источник. В местном департаменте здравоохранения от комментариев воздерживаются: «Эта информация составляет врачебную тайну».

Фото: Известия.

В Федерации бокса Тюменской области прославленному спортсмену (23-летний Илья входит в сборную команду региона и является мастером спорта России) желают скорейшего выздоровления.

«Илья получил тяжёлые травмы, но жизни спортсмена ничего не угрожает , на данный момент он находится в больнице города Тюмени. Терпения и сил родителям спортсмена», – такое сообщение появилось на официальной страничке федерации в «ВКонтакте».

Напомним, в Тюменской области прогулка трех мужчин в лесу Уватского района закончилась непоправимой трагедией: внезапно на них напал медведь и нанес множественные ранения, для одного из них они оказались смертельными. В результате схватки с разъяренным животным погиб 48-летний мужчина. Илья всё же поборол животное, нанеся ему несколько ударов ножом.

Однако после того, как выяснили некоторые обстоятельства произошедшего (у приятелей было при себе незарегистрированное жилье, а у берлоги медведицы валялись гильзы), местные жители подозревают, что мужчины первыми напали на животное.