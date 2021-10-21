Рыбаки, пострадавшие под Тюменью в схватке с медведицей, могли сами спровоцировать животное. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Трое рыбаков (один из них скончался, а второй находится в коме), которые столкнулись с медведицей в лесу под Тюменью, сами могли спровоцировать животное к агрессии. У местных жителей обстоятельства ужасной трагедии вызывают смешанные чувства. Возникает ряд вопросов, один из которых звучит так: зачем рыбакам ружье? Они подозревают, что мужчины поехали вовсе не рыбу удить.

Напомним, что вчера диспетчер МЧС получил сообщение о том, что на трех мужчин в Уватском районе напал медведь. Потом выживший рассказал, что они возвращались домой с рыбалки, пошли через лес, где их и поджидал кровожадный зверь. Он разорвал одного товарища, другому же удалось ножом заколоть хозяина тайги. Правда, и ему досталось: спортсмен Илья Медведев сейчас находится в искусственной коме, куда его ввели врачи.

Как стало известно позже корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» от пресс-службы Госохотдепартамента по Тюменской области, стражи порядка нашли в лодке гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра и изъяли его. На следующий день на территории заказника регионального значения «Поваровский» нашли тело погибшего и медведицы 3-4 лет.

Интересно, что специалисты обнаружили и берлогу косолапого, а рядом – гильзы и следы крови. Эти-то находки и стали предметом сомнений в версии выжившего, что зверь на друзей напал внезапно. В социальных сетях развернулась бурная дискуссия по поводу того, что же там произошло на самом деле.

«Они сами полезли к медведице. Сейчас медведи сытые и готовятся к спячке. Не должны быть агрессивны. Тут много вопросов, конечно, к мужчинам»; «Поехали с ружьём на рыбалку?»; «А что они в заказнике с оружием делали, звезды считали?»; «Ранили медведицу, за это и поплатились. Борзая вседозволенность», – такие комментарии оставляют под многочисленными постами о произошедшем.

А пока по данному факту следственными органами СКР по региону проводится проверка. На месте происшествия работают следователи. Они уже осмотрели место происшествия, назначен комплекс экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тогда-то и выяснится, почему мужчины взяли с собой ружье и как у берлоги оказались гильзы от оружия.

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