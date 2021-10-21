Появились подробности трагедии в Тюменской области, где медведь напал на мужчин. Фото - Госохотдепартамент Тюменской области.

В Уватском районе Тюменской области разыгралась настоящая трагедия. Там в лапы медведя попали рыбаки. Впрочем, охота на людей закончилась не ложкой меда и для самого косолапого: разъяренное животное попало под нож спортсмена Ильи Медведева, который тоже серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации.

Сообщение о нападении медведя на людей поступило в Уватский районный отдел госохотдепартамента из единой дежурно-диспетчерской службы МЧС вечером 19 октября. Мужчина, который позвонил спасателям, рассказал, что он и еще двое друзей рыбачили на реке Иртыш, а возвращались домой через лес, где на них и напал медведь.

– Один из мужчин от полученных травм скончался, второй получил множественные травмы, третий не пострадал. Он-то и успел вызвать помощь и доставил раненого на моторной лодке в село Алымка, где уже находились сотрудники полиции и скорая помощь. Стражи порядка нашли в лодке гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра и изъяли его, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Госохотдепартамента по Тюменской области.

По информации ведомства, трагедия произошла в заказнике регионального значения «Поваровский». В тот вечер, сразу после происшествия, из-за темноты тело мужчины и убитого медведя не обнаружили. Наутро начальник Уватского районного отдела госохотдепартамента Дмитрий Халтурин и госинспектор Владимир Мигура снова выехали на место. В 150 метрах от Иртыша они нашли тело погибшего. В 10 метрах от него лежала застреленная медведица 3-4 лет.

Кстати, в 30 метрах западнее места происшествия была найдена и берлога медведя. Рядом с ней – следы крови и множество гильз. В настоящий момент ведется доследственная проверка.

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