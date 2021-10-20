Спортсмен Илья Медведев убил медведя, напавшего на мужчин в тюменском лесу

Молодой человек поборол хищника, несмотря на серьезные раны головы, которые тот нанес ему ранее Фото: tobolka.ru Фото: внешний сайт

Несмотря на свой юный возраст, 23-летний боксер Илья Медведев вышел победителем в схватке с медведем, напавшем на него и на его товарищей в лесу Уватского района Тюменской области. Они возвращались с рыбалки, как вдруг откуда ни возьмись вышел медведь и набросился на трех мужчин. К сожалению, одного из них спасти не удалось, но Илья все же поборол животное, нанеся ему несколько ударов ножом. Об этом рассказали в Следственном комитете Тюменской области.

Первым делом зверь атаковал 48-летнего мужчину, который получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Однако парень, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, нанес животному несколько ударов ножом, убив его.

Илью с его многочисленными ранами от лап хищника отнес и уложил в лодку третий товарищ, который, к счастью, не пострадал. Он доставил молодого человека в больницу, где ему оказали первую помощь. Сейчас юноша находится в тяжелом состоянии в реанимации. Известно, что Илья Медведев – мастер спорта по боксу, а также участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

Напомним, не менее трагичный случай произошел в Приморье: медведь напал на мужчину. Хищник разодрал лицо и череп человеку, его доставили в реанимацию в больницу. А вот «преступник» скрылся с места преступления – сейчас его поисками заняты сотрудники краевого охотнадзора.

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