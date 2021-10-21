Опубликовано фото из реанимации Ильи Медведева, который убил медведя в лесу под Тюменью. Фото - "Известия".

Опубликовано фото из реанимации спортсмена Ильи Медведева, который убил медведя в лесу под Тюменью. Парень получил тяжелейшие травмы.

На фото, которое опубликовали «Известия», видно, что парень подключен к аппарату ИВЛ. Кстати, по информации нашего источника, 23-летнего спортсмена врачи ввели в искусственную кому.

Несмотря на это, Федерация бокса Тюменской области желает спортсмену скорейшего выздоровления: «Илья получил тяжёлые травмы, но жизни спортсмена ничего не угрожает, на данный момент он находится в больнице города Тюмени. Терпения и сил родителям спортсмена».

Напомним, в Тюменской области прогулка трех мужчин в лесу Уватского района закончилась непоправимой трагедией: внезапно на них напал медведь и нанес множественные ранения, для одного из них они оказались смертельными. В результате схватки с разъяренным животным погиб 48-летний мужчина. Илья всё же поборол животное, нанеся ему несколько ударов ножом.

Однако после того, как выяснились некоторые обстоятельства произошедшего (у приятелей было при себе незарегистрированное ружье, а у берлоги медведицы валялись гильзы), местные жители заподозрили, что мужчины первыми напали на животное.