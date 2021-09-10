В Тюменской области представили концепцию дизайна нового аэропорта

Аэропорт напоминает музейный комплекс Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

Строительство нового современного аэропорта в Тобольске близится к завершению. Местные жители уже дали ему название: большинство из них посчитало нужным назвать аэрокомплекс в честь известного тоболяка Семена Ремезова. Что ж, название выбрано, здание построено, остался заключительный и, пожалуй, самый яркий этап – дизайнерское оформление. Специалисты презентовали дизайн-проект нового аэропорта в Тобольске, о чем сообщили в пресс-службе «Аэропортов Регионов».

Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

- Интерьер пассажирского терминала будет представлять собой интерактивную среду с элементами, характерными для современных музейно-выставочных пространств и экспозиций. Skimen Studio, авторы проекта дизайна, уже имеют опыт сдачи подобных масштабных проектов: они же разрабатывали и реализовывали концепцию обновленного оформления терминала внутренних линий Международного аэропорта им. И.В. Курчатова в Челябинске, - рассказали в пресс-центре.

Благодаря музейным элементам, присутствующим в интерьерном оформлении пассажирского терминала, посетители смогут больше узнать о выдающемся тоболяке - Семене Ульяновиче Ремезове, которого еще называют «сибирским Леонардо да Винчи». Потому пребывание в аэропорту получится не только приятным, но и щедрым на знания, чего и хотели добиться авторы проекта.

Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

- Особое внимание при оформлении мы уделили научному труду Ремезова. Он был талантлив во многих сферах. Мы хотим показать его глубину и многогранность, его любовь к родине и своему народу. Мы хотим познакомить посетителей аэропорта не с очередным «великим человеком», а с трудягой, сибиряком и патриотом, - добавил генеральный директор фирмы-подрядчика по разработке дизайн-проекта Валентин Фролов.

Выдающийся тоболяк Семен Ремезов - архитектор, художник, историк, картограф, литератор, этнограф, географ, краевед, который жил в Тобольске в XVII веке. Им были составлены три уникальных атласа, именно они стали основой для создания паттернов, украшающих стены аэропорта. Во время ожидания рейса пассажиры смогут рассматривать наследие картографа.

Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

Кстати, декоративные элементы будут обладать интерактивностью - содержать как статичную информацию в виде подсвеченных лайтбоксов, так и мультимедийных тач-экранов, экспонатов или принтов. Также в здании будет находиться оригинальное дизайнерское панно «Роза ветров» - прототип иллюстрации из чертежной книги Семена Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на четыре стороны света: север, юг, запад и восток - направления полетов.

Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

Сейчас в аэропорту ведется монтаж внутренних интерьерных конструкций. Комплекс сможет обслуживать прямые рейсы уже с 15 октября. До конца месяца начнут выполняться полеты в Москву (UTair), Санкт-Петербург (Аэрофлот), Екатеринбург (Red Wings) и Новосибирск (S7).

- Персонал аэропорта укомплектован, больше 90% его работников составляют жители Тобольска. Из других регионов привлекались отдельные специалисты авиационной отрасли, которых в городе исторически не было. Сегодня они живут и работают в Тобольске. Персонал прошел обучение как на месте, так и в наших действующих аэропортах в Екатеринбурге и Самаре. Помимо этого, в первой половине октября в аэропорту пройдут натурные испытания с участием более 700 студентов-волонтеров. В роли пассажиров они будут проходить все этапы аэропортового обслуживания. Это международная практика, применяемая при открытии всех наших аэропортов, которая позволяет протестировать работу персонала и оборудования, заранее отработать максимальное количество возможных жизненных сценариев, в том числе стрессовых, - рассказал директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков.

Аэропорт напоминает музейный комплекс Фото: Skimen Studio Фото: внешний сайт

Напомним, реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией «Сибур» и властями Тюменской области, строительство началось в 2019 году. Это первый в истории современной России аэропорт, построенный для города с населением чуть больше 100 тысяч человек.

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