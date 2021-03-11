В Тобольске объявлен набор персонала в новый аэропорт. Фото - "Кадровый центр "Работа России" г. Тобольск".

В Тобольске объявлен набор персонала в новый аэропорт. Всего требуется 160 сотрудников: водители спецтехники, аэродромные рабочие, специалисты по обслуживанию воздушных судов, охранники, спасатели и другие.

Работодатель за свой счет организует специальное обучение и стажировку сотрудников по всем должностям, которые будут проходить на действующем аэродроме Тобольска и в других аэропортах, управляемых УК «Аэропорты регионов», сообщается в пресс-релизе.

Также известно, что сотрудников аэропорта будут возить до будущего места работы из двух районов Тобольска. Вакансии аэропорта с точным описанием публикуются на сайте центра занятости города.

СПРАВКА «КП»

Аэропорт, способный принимать среднемагистральные самолеты, строится в Тобольске впервые. Сегодня в аэропорту построена и готова к эксплуатации взлетно-посадочная полоса длиной 2400 метров и шириной 45 метров. В 2020 году началось строительство аэровокзального комплекса для жителей и гостей города. Первые регулярные рейсы намечены на конец 2021 года.