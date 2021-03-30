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Общество30 марта 2021 13:23

Картограф, композитор, поэт, этнограф или живописец: чье имя дадут аэропорту в Тобольске

В столице Сибири стартовало народное голосование за имя новой воздушной гавани
Кира Санникова
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На сегодняшний день проголосовало уже свыше трех тысяч человек.

Имя еще одного известного земляка будет присвоено новому аэропорту в Тобольске. Чье именно – определит народное голосование, стартовавшее на сайте проекта #ТобольскОкрыляет 29 марта. Завершится оно 10 апреля.

ПЯТЬ КАНДИДАТУР

Жителям и уроженцам города предлагается выбрать из пяти кандидатов. Среди них: картограф, архитектор, историк Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт, прозаик и драматург Петр Ершов, художник и этнограф Михаил Знаменский и живописец Василий Перов.

- Список формировался в несколько этапов. Первоначально в лонг-лист вошли все исторические деятели, предложенные общественными организациями города и района, Историческим советом Тобольска, гражданскими активистами, - рассказал председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб.

Он добавил, что активно включилась в этот процесс и Общественная палата Тобольского района, которая также предложила свои варианты и выступила соорганизаторам голосования. Вообще по сложившейся в Российской Федерации традиции, именно общественным палатам принадлежит инициатива в таких вопросах.

- Общественная палата Тобольска сформирована из людей, выдвинутых в ее состав общественными организациями. За каждым из них стоит определенное количество тоболяков и объединений. Практически ни один вопрос в общественной и хозяйственной жизни города не решается без этого совещательного органа власти, - пояснил Василий Кожедуб.

По его словам, шорт-лист сформировался по итогам тайного голосования палаты. Изначально предполагалось ограничиться тремя персонами, но из-за того, что Тобольск дал российскому и мировому сообществу большое количество знаменитостей в разных сферах, финальный список расширили до пяти.

То, что шорт-лист отражает в общей массе и мнение горожан, показали результаты мониторинга, проведенного активистами в соцсетях, и в СМИ. Пятерка кандидатур не вызвала среди тоболяков недоумения или споров, подчеркнули организаторы.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

На сегодняшний день проголосовало уже свыше трех тысяч человек, и число участников голосования продолжает расти. В помощь тем, кто сомневается, кого же выбрать (так как все достойны), на сайте размещены краткие биографии исторических персон и информация о строительстве аэропорта.

Для того, чтобы выразить свое мнение, нужно авторизоваться с помощью смс-сообщения. Дополнительные пункты проведения голосования также работают в библиотеках Тобольска. Итоги станут известны 14 апреля. Их направят в качестве рекомендации компании-застройщику, каким именем может быть назван аэропорт.

КСТАТИ

Отметим, что аэропорт Тюмени также носит имя выдающегося тоболяка, великого химика – Дмитрия Ивановича Менделеева. Ожидается, что первые регулярные рейсы из аэропорта Тобольска запустят уже в конце 2021 года.

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