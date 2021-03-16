«Точно не в честь Менделеева». Для аэропорта Тобольска выбирают имя

Для аэропорта Тобольска выбирают имя. Фото: Оперативный штаб Тюменской области.

Для аэропорта Тобольска выбирают имя. Уже известно, что воздушная гавань не будет носить имя Дмитрия Менделеева – по той простой причине, что в честь ученого назван аэропорт в Тюмени.

– В лонг-лист вошли 16 имен. В результате тайного голосования члены Общественной палаты Тобольска выбрали пять имен, которые будут вынесены на народное голосование по наименованию аэропорта: Семён Ремезов, архитектор и картограф, Александр Алябьев, композитор, Пётр Ершов, поэт, Михаил Знаменский, этнограф, Василий Перов, художник. Голосование пройдет с 29 марта по 10 апреля 2021 года, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Отметим, что эти имена внесены на обсуждение Историческим советом Тобольска, Координационным советом по развитию внутреннего туризма, общественными деятелями города, а также Общественной палатой Тобольского района, поддержавшей проведение народного голосования #ТобольскОкрыляет.

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