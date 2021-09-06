В реконструкцию тюменского аэропорта вложат 8 млрд рублей. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В реконструкцию тюменского аэропорта вложат почти 8 млрд рублей. Так, в Рощино появится цех бортового питания.

В развитие воздушной гавани решила вложиться компания «Новапорт Холдинг». По словам гендиректора Сергея Рудакова, за год пассажиропоток аэропорта вырос на 7 процентов. По прогнозам, в 2022 году он превысит 2 миллиона 200 тысяч пассажиров.

– Воплощение в жизнь масштабных планов развития Рощино станет логичным продолжением нашей традиционной политики, направленной на повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона, создание комфортных условий для тюменцев и гостей региона, – отметил губернатор Александр Моор.

В настоящее время из тюменского аэропорта чаще всего летают в Москву (34%), в Сочи (8%) и Санкт-Петербург (7%). На долю Нового Уренгоя и Салехарда приходится по 6 процентов.