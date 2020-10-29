В Тобольске началось строительство аэропорта. Фото: www.sibur.ru

Первую сваю для аэропорта Тобольска заложил коренной житель города Сергей Рыбьяков, а пятью годами ранее он заложил и первую сваю будущего крупнейшего нефтехимического комплекса России – «ЗапСибНефтехим».

– Собственный аэропорт Тобольску, безусловно, нужен. Прямое авиасообщение с другими городами России сделает наш город доступнее и ближе для многих туристов, и для тоболяков путь в другие города также станет быстрее и короче, – считает Сергей Рыбьяков. – Я уверен, жители города со мной согласятся.

Инвестором строительства аэропорта в Тобольске выступает компания СИБУР. На первом этапе построят взлетно-посадочную полосу, обустроят перрон и рулежные дорожки. На втором этапе возведут комплекс аэровокзала площадью более 5 000 кв. м., производственно-административное здание, гараж и другие объекты наземной инфраструктуры. Завершить его планируется в 2021 году. Новый аэропорт повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Тобольска.

Строительство идет по запланированным срокам и с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Строители работают в медицинских масках и перчатках, с соблюдением социальной дистанции, а также регулярно проходят тестирование на COVID-19.

– Большинство подрядных организаций, работающих на территории стройплощадки, – регионального и местного уровня, их сотрудники – преимущественно тоболяки и жители Тюменской области. Мы строго следим за соблюдением требований Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, – пояснил руководитель проекта строительства аэропорта Алексей Мушкин.

У Тобольска уже есть опыт развития системы авиасообщений – в середине прошлого столетия в городе действовал аэропорт, из которого выполнялись перелеты в ближайшие регионы страны. О возрождении гражданской авиации в культурно-исторической столице Сибири напомнил президент РФ Владимир Путин несколько лет назад на открытии нового производства в составе СИБУРа. Глава страны поручил рассмотреть возможность строительства в Тобольске нового аэропорта.