Тобольский аэропорт примет первых пассажиров в 2021 году. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Тобольский аэропорт откроют в 2021 году. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.

– Работы по благоустройству лётного поля завершены. Сам аэропорт планируется открыть в 2021 году, когда будут возведены и сданы в эксплуатацию аэровокзальный комплекс и другие объекты воздушной гавани, – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что аэропорт сможет принимать широкий круг самолетов, включая Airbus A320 и Boeing 737. Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту. В 2019 – 2020 годах из регионального бюджета было выделено свыше 190 миллионов рублей на ремонт автодороги Тобольск – Вагай и строительство от нее подъезда к аэропорту Тобольска.