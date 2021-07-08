Россиянина, обвиняемого в захвате заложников в тюменском банке, отправили в СИЗО на два месяца

Кадр с момента задержание мужчины. Фото: скриншот

Калининский районный суд города Тюмени на два месяца отправил в СИЗО 32-летнего Александра Греченко, который накануне, 7 июля, захватил в заложники сотрудников банка в Тюмени.

Фото: Следственный комитет по Тюменской области

Напомним, ЧП произошло на улице Червишевский Тракт, 19. Молодой мужчина зашел в отделение банка с подозрительной сумкой, взял троих людей в заложники и потребовал 15 миллионов рублей. Через пару часов его задержала полиция, мы публиковали видео в момент его задержания, а позже СК показал тот самый мешок с деньгами, который сотрудники банка отдали обвиняемому.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь Калининского районного суда Тюмени Людмила Сахарова, в суд поступило представление следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

- Его отправили в СИЗО на два месяца, до 7 сентября, - подчеркнула Людмила Сахарова.

К сожалению, из-за противоковидных мер заседание суда было закрытым: не пускали никого, кроме самого обвиняемого, следователей и судьи Натальи Батуриной.

Кстати, из-за неразберихи, подозреваемого в нападении на банк спутали с тюменским ведущим из-за буквы «Н» в фамилии.

О том, что произошло в Тюмени, написали многие мировые СМИ, в т.ч. Хорватии, Македонии, Испании и Индии.