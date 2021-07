Что пишут в зарубежных СМИ о захвате заложников в отделении банка в Тюмени 5 июля

Мировые СМИ отреагировали на захват заложников в отделении банка в Тюмени

Главной новостью сегодняшнего дня стал захват заложников в отделении одного из тюменских банков. В 9.20 по местному времени в здание на ул. Червишевский тракт вошел мужчина с сумкой, который предупредил двух сотрудников, что в ней находится опасный предмет, давайте деньги. Операция по задержанию налетчика продолжалась несколько часов, и только в момент передачи денег его задержала полиция. Сейчас силовики проверяют его сумку.

Как оказалось, 32-летнего задержанного зовут Александр Гриченко. Всего лишь из-за одной буквы «Н» в фамилии первоначально его спутали с популярным тюменским ведущим, которого зовут Александр ГриНченко. Ему тоже 32 года.

Мимо ЧП не смогли пройти многие зарубежные СМИ, опубликовав материалы об атаке на банк в Тюмени. Например, хорватское онлайн-издание Index HR опубликовало материал с заголовком «Tala ka kriza u Rusiji: Uhi en muškarac koji je upao u banku, tra io 170 tisu a eura». В переводе: «В России задержанный мужчина, ворвавшийся в банк, потребовал 170 тысяч евро». В материале сообщается, что у 32-летнего мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Он не был вооружен, но при нем была фальшивая бомба.

В Македонии о налете на банк тоже знают. Местное издание makfax опубликовало материал «Заложничка криза во Русија – напаѓач со бомба влегол во банка и зел заложници», то есть «Заложники в России: террорист зашел в банк и взял заложников». Издание опубликовало общеизвестные факты и напомнило, что из дома, где находится банк, эвакуировали около 50 человек.

Индийское англоязычное онлайн-СМИ ANI News вышло с заголовком «Attacker takes hostages at bank in Russia's Tyumen». В материале дублируется информация об «атаке на Сбербанк в российском городе Тюмени».

В Испании о ЧП сообщило издание SPUNTIK MUNDO, опубликовав материал «Un hombre armado toma 3 rehenes en un banco en Rusia».

В тексте журналисты изложили информацию о налете, написав, что нападавший стрелял (этого не было).

- После сорванного ограбления Сбербанк поблагодарил силовиков за операцию, - отмечает издание.