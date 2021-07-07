В Тюмени силовики проверяют сумку мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка Фото: Евгений Значковский

Сумку задержанного 32-летнего Александра Гриченко сейчас обследуют сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Тюмени. На месте происшествия работает прокурор Тюменской области Владислав Московских, который координирует работу правоохранительных органов.

Сообщается, что все заложники освобождены.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 9.20 по местному времени в отделение Сбербанка на улице Червишевский Тракт вошел мужчина с сумкой. Он сказал, что в ней находится опасный предмет и ему нужны деньги. В этот момент в отделении банка находились двое сотрудников. По предварительным данным, никто не пострадал, мужчина сдался полиции. Мы вели текстовую онлайн-трансляцию с места событий.