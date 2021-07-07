Захват заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

В Тюмени полицейские оцепили здание банка: текстовая онлайн-трансляция Фото: Евгений Значковский

Ранним утром в Тюмени на улице Червишевский Тракт, 19 очевидцы увидели, как у здания Сбербанка собрались спецслужбы. Сейчас на месте ЧП дежурят медики скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи. По данным очевидицы, которая обратилась в нашу редакцию, «кого-то взяли в заложники». Однако официальных комментариев от силовиков пока нет.

Мы следим за тем, что происходит, корреспондент выехал на место происшествия.

10.15

Фотографии с места происшествия.

Полиция дежурит Фото: Евгений Значковский

Дорогу перекрыли Фото: Евгений Значковский

Пожарные машины тоже тут Фото: Евгений Значковский

11.47

Телеграм-канал 112 опубликовал фото, предположительно, с камер видеонаблюдения отделения, где сейчас захватили заложников.

Фото предполагаемого человека, взявшего в заложники троих человек

11.51

Появилась официальная информация от оперативного штаба.

Оперативный штаб высказался о происшествии

11.57

Появилась ещё одна фотография предполагаемого преступника.

Ещё одно фото предполагаемого преступника Фото: СОЦСЕТИ

12.00

Мужчину задержали.

12.02

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что на месте дежурство осуществляется двумя бригадами Станции скорой помощи и Центра медицины катастроф с 09.35, обращений за медицинской помощью не поступало.

12.14

Злоумышленника задержали, но, как сообщает корреспондент с места событий, к зданию никого не подпускают. Специалисты считают, что он мог оставить внутри опасные предметы.

12.14

По данным телеграм-канала, злоумышленника задержали в тот момент, когда сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали захватчику 15 миллионов рублей.

12.15

Установлена личность тюменского захватчика – это 32-летний Александр Гриченко. По данным телеграм-каналов, он состоит на учете в ПНД.

12.29

Как сообщает наш корреспондент с места событий, движение автомобилей возобновили, оцеплена территория со зданием Сбербанка. Полиция дала приказ не давать никому снимать.

12.33

В полиции подтвердили, что вымогателя захватили. Однако пострадавших пока не видно – они все ещё в здании.

12.37

К зданию Сбербанка подъехала машина СК.