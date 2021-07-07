Захват заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года: прямая онлайн-трансляция

В Тюмени полицейские оцепили здание банка: текстовая онлайн-трансляция
Фото: Евгений Значковский
Ранним утром в Тюмени на улице Червишевский Тракт, 19 очевидцы увидели, как у здания Сбербанка собрались спецслужбы. Сейчас на месте ЧП дежурят медики скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи. По данным очевидицы, которая обратилась в нашу редакцию, «кого-то взяли в заложники». Однако официальных комментариев от силовиков пока нет.
Мы следим за тем, что происходит, корреспондент выехал на место происшествия.
10.15
Фотографии с места происшествия.
Полиция дежурит
Фото: Евгений Значковский
Дорогу перекрыли
Фото: Евгений Значковский
Пожарные машины тоже тут
Фото: Евгений Значковский
11.47
Телеграм-канал 112 опубликовал фото, предположительно, с камер видеонаблюдения отделения, где сейчас захватили заложников.
Фото предполагаемого человека, взявшего в заложники троих человек
11.51
Появилась официальная информация от оперативного штаба.
Оперативный штаб высказался о происшествии
11.57
Появилась ещё одна фотография предполагаемого преступника.
Ещё одно фото предполагаемого преступника
Фото: СОЦСЕТИ
12.00
Мужчину задержали.
12.02
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что на месте дежурство осуществляется двумя бригадами Станции скорой помощи и Центра медицины катастроф с 09.35, обращений за медицинской помощью не поступало.
12.14
Злоумышленника задержали, но, как сообщает корреспондент с места событий, к зданию никого не подпускают. Специалисты считают, что он мог оставить внутри опасные предметы.
12.14
По данным телеграм-канала, злоумышленника задержали в тот момент, когда сотрудники Сбербанка зашли в офис и передали захватчику 15 миллионов рублей.
12.15
Установлена личность тюменского захватчика – это 32-летний Александр Гриченко. По данным телеграм-каналов, он состоит на учете в ПНД.
12.29
Как сообщает наш корреспондент с места событий, движение автомобилей возобновили, оцеплена территория со зданием Сбербанка. Полиция дала приказ не давать никому снимать.
12.33
В полиции подтвердили, что вымогателя захватили. Однако пострадавших пока не видно – они все ещё в здании.
12.37
К зданию Сбербанка подъехала машина СК.