В Тюмени мужчина взял в заложники сотрудников отделения банка и требовал 15 миллионов рублей: преступника задержали

Молодой мужчина зашел со взрывным устройством в сумке в отделение Сбербанка, взял в заложники людей и потребовал 15 миллионов рублей. Фото: Мария Толстихина

Молодой мужчина зашел «с опасным предметом» в сумке в отделение Сбербанка, взял в заложники людей и потребовал 15 миллионов рублей. Силовики оцепили пятиэтажку на улице Червишевский Тракт, 19 в Тюмени, где на первом этаже расположен банк. Об этом сегодня утром, 7 июля, сообщили очевидцы в соцсетях, а затем информацию подтвердил оперштаб Тюменской области со ссылкой на Управление МВД России по Тюменской области.

По словам очевидцев, в заложниках было три человека, но оперштаб и полиция заявляют только о двоих пострадавших.

– В 9.20 сегодня, 7 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский Тракт в Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников, – пояснили в оперштабе.

Журналисты kp.ru увидели, как сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, эвакуировали из жилого дома и из рядом расположенных зданий около 50 людей. Фото: Мария Толстихина

«Комсомольская правда» – Тюмень» вела прямую трансляцию с места событий. Журналисты увидели, как сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, эвакуировали из жилого дома и из рядом расположенных зданий около 50 людей. На месте ЧП дежурили медики скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи. На место происшествия прибыл мэр Тюмени Руслан Кухарук.

На выходе из здания захватчика схватила полиция. Фото: Мария Толстихина

Сотрудники Сбербанка принесли захватчику деньги, они зашли в здание и передали ему 15 миллионов рублей. Преступник пересчитал деньги левой рукой, наполнил сумку деньгами и выдвинул новые требования к силовикам. Он потребовал, чтобы омоновцы отошли от здания и позволили ему выйти. На выходе из здания его схватила полиция. По предварительным данным, захватчик состоит на учете в психдиспансере.