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Происшествия7 июля 2021 11:24

Видео задержания мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка в Тюмени, опубликовали очевидцы

Помещение обследуют кинологи со служебными собаками
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Видео из Тюмени после задержания мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка

Видео из Тюмени после задержания мужчины, захватившего в заложники сотрудников банка

Фото: Мария Толстихина

Полицейские, бойцы Росгвардии и ФСБ Тюменской области задержали 32-летнего Александра Гриченко, который взял заложников в одном из городских банков. По официальной информации, которая поступила в распоряжение редакции «Комсомольской правды» – Тюмень», это произошло в 11.52 местного времени. По предварительным данным, никто не пострадал, мужчина сдался полиции.

Задержание захватившего заложников банка в Тюмени

– Сейчас помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, – отметили в пресс-службе.

Машина СК подъехала

Машина СК подъехала

Фото: Мария Толстихина

Корреспондент, которая находится сейчас на месте происшествия, говорит о том, что к месту ЧП подъехали следователи. По её словам, сейчас из здания Сбербанка вывели всех работников, однако им запретили говорить с журналистами до окончания следственных действий.

Сотрудники Сбербанка, которые стали очевидцами ЧП

Сотрудники Сбербанка, которые стали очевидцами ЧП

Фото: Мария Толстихина

Дорога перекрыта

Дорога перекрыта

Фото: Мария Толстихина

– Сначала банковские работники были напряжены, но через какое-то время расслабились. Некоторые обнимались друг с другом. Сейчас все смеются, разряжают обстановку, – говорит корреспондент «Комсомолки».

Напомним, с утра появилась информация о том, что мужчина зашел в офис банка и захватил заложников, требуя выкуп в 15 миллионов рублей. Мы вели текстовую онлайн-трансляцию с места событий.

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