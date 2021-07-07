«Санёк, ты что, в GTA переиграл?»: в Тюмени подозреваемого в нападении на банк спутали с ведущим из-за буквы «Н» в фамилии

Александр Гринченко: "Передай всем: я в норме, со мной все в порядке! Я не сошел с ума". Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Личность тюменского захватчика заложников, напавшего на отделение Сбербанка в Тюмени на ул. Червишевский тракт, 19 утром 7 июля, установлена - это 32-летний Александр Гриченко. В соцсетях делятся подробностями: якобы мужчина заявил, что режиссер Фёдор Бондарчук попросил его захватить банк в обмен на роль в фильме.

Тюменцы тут же стали искать Александра Гриченко среди пользователи социальных сетей. К тому же это имя на слуху в Тюмени – так зовут известного в городе ведущего свадеб, ди-джея одной из популярных радиостанций. Он ли устроил налет в банк?

Журналист «Комсомолки» оказалась знакома с «предполагаемым захватчиком». Александру Гринченко в мае исполнилось 32 года, мужчина окончил колледж искусств и Тюменский индустриальный университет, он женат, счастлив и целеустремлен. Работает на одной из самых популярных радиостанций Тюмени и прилично зарабатывает в качестве ведущего свадеб и других праздничных мероприятий. Качества личности не ассоциировались с преступником, визуально парень не был похож на человека с камер видеонаблюдения в банке.

Окончательно опровергнуть информацию можно было личным звонком на мобильный. Если бы Саша не взял трубку, то закрались бы сомнения: «Полиция конфисковала?!». Но после стандартного «Привет!» пришлось объяснять истинную причину звонка, вместе со смехом облегчения звучало это примерно так: «Саш, это не ты в Сбербанке заложников захватил?».

Александр оказался уже в курсе всего произошедшего на Червишевском тракте. История с тезкой вышла хоть и страшная, но комичная... После того, как имя захватчика появилось в сети, тюменскому ведущему сразу же позвонил приятель-фотограф справиться о здоровье.

– Знакомый фотограф сейчас тоже позвонил, говорит: «Санёк, ты что, в GTA переиграл?». Поржали, – смеется Александр. – Так что передай всем: я в норме, со мной все в порядке! Я не сошел с ума.

50 людей. На месте ЧП дежурили медики скорой помощи, спасатели, полицейские и кинологи, прибыл и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Фото: Мария Толстихина

Оказалось, что имя захватчика только на слух похожи. Причиной анекдота стала буква «Н», которой у тюменского ведущего в фамилии две.

Напомним, "Комсомолка" вела прямую трансляцию с места ЧП. Утром 7 июля в Тюмени молодой мужчина зашел предположительно со взрывным устройством в сумке в отделение Сбербанка, взял в заложники людей и потребовал 15 миллионов рублей. Силовики оцепили пятиэтажку, эвакуировали людей. Банк выполнил требования захватчика, а после он потребовал, чтобы оцепление расступилось и ему позволили выйти. На выходе преступника схватила полиция. По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психодиспансере.

Также kp.ru опубликовал видео задержания 32-летнего Александра Гриченко, который взял заложников в одном из городских банков. По официальной информации, это произошло в 11.52 местного времени.

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