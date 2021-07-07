Видео с места захвата заложников в банке Тюмени опубликовал СК

Следователи возбудили дело о факту захвата заложников в Тюмени Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников – сотрудников одного из банков в Тюмени. Как рассказали в пресс-службе ведомства, утром 7 июля в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в отделение банка на улице Червишевский Тракт и выдвинул требование выдать ему 15 миллионов рублей.

Смотреть видеосюжет В Тюменской области задержан подозреваемый в захвате заложников

На место ЧП выехали полицейские, спецслужбы, руководитель СУ СКР по Тюменской области генерал-майор юстиции Александр Кубляков и опытные следователи-криминалисты. Благодаря им и сотрудникам Росгвардии и регионального ФСБ преступника задержали, заложников освободили. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя управления.

Работа силовиков Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Напомним, главной новостью дня стал захват заложников в отделении одного из тюменских банков. В 9.20 по местному времени в здание на улице Червишевский Тракт ворвался мужчина с сумкой. Он предупредил двух банковских служащих, что ему нужны 15 миллионов рублей. Операция по задержанию налетчика продолжалась несколько часов, и только в момент передачи денег его задержала полиция. Сейчас силовики проверяют его сумку.

Как оказалось, 32-летнего задержанного зовут Александр Гриченко. Всего лишь из-за одной буквы «Н» в фамилии первоначально его спутали с популярным тюменским ведущим, которого зовут Александр ГриНченко. Ему тоже 32 года, мужчина окончил колледж искусств и Тюменский индустриальный университет, он женат, счастлив и целеустремлен.