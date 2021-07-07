Захват заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года. Главное

Банковских рабочих вывели на улицу: сначала тюменцы были в большом волнении, обнимались, но позже развеялись и даже расхохотались Фото: Мария Толстихина

Сегодня утром в Тюмени прогремела страшная новость: на улице Червишевский Тракт, 19 сотрудников отделения Сбербанка взяли в заложники. На место ЧС подоспели сотрудники всех тюменских служб: МЧС, Росгвардии, полиции, специалисты следственного комитета, ФСБ, кинологи и врачи. Как выяснилось позже, молодой мужчина зашел в отделение банка с подозрительным содержимым сумки, взял троих людей в заложники и начал требовать 15 миллионов рублей. Нарушителя порядка задержали правоохранительные органы. Об этом сообщили в управлении следственного комитета региона.

Захватчиком оказался мужчина 1988 года рождения Александр Гриченко, которого некоторые перепутали с известным тюменским радиоведущим Александром ГриНченко. По информации из соцсетей, задержанный наблюдается у психиатра, захват он совершил якобы по просьбе известного режиссера Федора Бондарчука, который взамен пообещал дать ему роль в фильме. Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Это тяжкое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Смотреть видеосюжет В Тюменской области задержан подозреваемый в захвате заложников

Напомним, здание банка было полностью оцеплено: сотрудники полиции не пускали горожан, движение машин также перекрыли. Но в течение часа ситуация все же разрешилась: движение автомобилей по улицам Червишевский Тракт и Молодежной возобновили, еще через полчаса горожан пустили на территорию рядом со зданием Сбербанка.

Банковских рабочих вывели на улицу: сначала тюменцы были в большом волнении, обнимались, но позже развеялись и даже расхохотались Фото: Мария Толстихина

Сейчас вход в банк всё еще запрещен: на месте уже не так много, но все же присутствуют сотрудники полиции. Они охраняют крыльцо банка и просят СМИ и жителей прекратить вести съемку. Также возле входа в здание стоят банковские служащие, которые с волнением звонят родственникам, обсуждают ситуацию меж собой и пытаются успокоить друг друга. Позже они даже развеселились, что-то бурно обсуждали и смеялись. К сожалению, журналисту «Комсомольской правды» не удалось взять у них комментарий: пока ведется следствие, сотрудникам запретили разглашать какую-либо информацию.

Сейчас вход в здание банка воспрещен и неизвестно, когда работа возобновится Фото: Мария Толстихина

– В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителя управления, – уточнили в управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Возле крыльца банка дежурят сотрудники полиции, которые не впускают в отделение местных жителей и просят перестать вести фото- и видеосъемку Фото: Мария Толстихина

Один из сотрудников полиции рассказал, что не известно, когда банк откроет свои двери. Страж порядка даже поставил под сомнение тот факт, что возобновление работы произойдет сегодня. Возможно, испытавших стресс служащих отпустят домой. Но главное, что жизни и здоровью тюменцев больше ничего не угрожает. Хронологию произошедшего можно посмотреть здесь.

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