Топ-5 мест в Тюмени для прогулок в майские праздники

Тюмень с высоты Фото: Виктория Стеблова

Сразу десять дней выходных в мае – это прекрасный повод отправиться на прогулку с близкими людьми и насладиться эстетикой города. Большое количество культурных мест подарят тюменцам не только хорошее настроение, но и вдохновение. Куда же отправится на прогулку в праздники с 1 по 10 мая 2021 года в Тюмени? Ответы на этот вопрос читайте в материале «Комсомольская правда» – Тюмень».

Гилевская роща

Если вам по душе отдых на природе, но нет возможности уехать за город, то Гилевская роща – то, что вам нужно. В парке есть беседки, мангальная зона, площадки для занятий спортом, велодорожки и многие другие развлечения. «Гилевка» расположена у реки. Также там имеется биотуалет, что невероятно удобно для длительных прогулок. Рядом с парком есть палатки с прокатом спортивного инвентаря. Стоимость проката велосипедов, самокатов, роликов – от 100 до 200 рублей за час.

Гилевская роща в Тюмени Фото: Вадим Бегун

Экопарк Затюменский

Один из самых новых, но уже любимых, мест горожан. В этом месте для прогулок любой тюменец найдет себе развлечение по душе. В экопарке расположены новые арт-объекты, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также многое другое. Площадь парка составляет 77 гектаров. Инфраструктура располагается по периметру, так как территория парка является охраняемой природной зоной.

Природа в экопарке Фото: Виктория Стеблова

Набережная реки Туры

Набережная в Тюмени – это отдельный вид искусства. К тому же далеко не все посетили ее на втором обустроенном берегу. Здесь вы сможете найти все, чего желает ваша душа: живую музыку в исполнении талантливых, но еще не известных тюменцев, вкусный кофе, отличные локации для новых фотографий.

Строительство противоположного берега набережной Фото: Виктория Стеблова

Цветной бульвар

Эту локацию знают и любят все тюменцы. Именно в этом месте оживают все сказки. Необычные часы, расположенные на колесе обозрения, заставляют окунуться в атмосферу волшебства. Каждый аттракцион сопровождается своим сказочным персонажем. А ещё здесь можно вкусно провести время, так как здесь находится немало кафе и ресторанов.

Во главе бульвара стоит Тюменский цирк, возле которого можно увидеть фигуры Юрия Никулина, Карандаша (Михаила Румянцева) и Олега Попова.

Колесо обозрения на Цветном бульваре Фото: Виктория Стеблова

Площадь 400-летия Тюмени

Площадь расположена у самого большого драматическоо театра в России. За всю историю это место пережило несколько реконструкций, облик его полностью изменился. После последних изменений на площади появился «Сухой» фонтан, который вызывает дикий восторг у юных тюменцев. Здесь вы смело можете покататься на роликах или велосипедах, погулять или сделать несколько фотографий с новыми арт-объектами.

Площадь 400-летия в Тюмени Фото: Вадим Бегун

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