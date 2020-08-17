Экопарк «Затюменский» станет еще удобней для посетителей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Совсем скоро экопарк «Затюменский» станет еще удобнее для посетителей. Особенно это касается родителей с колясками.

– В настоящее время в экопарке укладывают тротуар из полимерпесчаной плитки, который соединит детскую площадку с асфальтовой дорожкой, ведущей в парк. Стоит отметить, что работы в парке безопасны для окружающей среды, – рассказали в пресс-службы администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что тротуар должен стать удобным, современным, долговечным. Природный материал, из которого он сделан, не крошится и не ломается под воздействием нагрузок.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Затюменском экопарке вывесили баннер с ошибкой. В социальных сетях появилась соответствующая фотография с надписью: «Грамотеи».

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