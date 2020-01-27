27 Янв. 2020 2020-01-27T11:14:20+03:00

В Затюменском экопарке появился баннер с ошибкой. Фото - "Типичная Тюмень".

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В Затюменском экопарке вывесили баннер с ошибкой. В социальных сетях появилась соответствующая фотография с надписью: «Грамотеи».

«Это, наверное, хотели подчеркнуть, какая большая териииитория Затюменского парка», – выражают свои мысли находчивые местные жители. «Все можно понять, опечатка. Но кто принял эту вывеску и не отправил на переделку?» – также спрашивают горожане.

Кстати, баннер, как заверили в пресс-службе администрации города Тюмени, простоит там недолго: его обещали заменить.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подобная ситуация была несколько лет назад в Тобольске. Тогда баннер с тремя ошибками повесила прокуратура. Как только опечатки заметили горожане, щит демонтировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU