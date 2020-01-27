2020-01-27T11:14:20+03:00
Общество

В Затюменском экопарке появился баннер с ошибкой

«Оплошность» обнаружил местный житель
Вадим Бегун
Поделиться:
В Затюменском экопарке появился баннер с ошибкой. Фото - "Типичная Тюмень".В Затюменском экопарке появился баннер с ошибкой. Фото - "Типичная Тюмень".
Изменить размер текста:

В Затюменском экопарке вывесили баннер с ошибкой. В социальных сетях появилась соответствующая фотография с надписью: «Грамотеи».

«Это, наверное, хотели подчеркнуть, какая большая териииитория Затюменского парка», – выражают свои мысли находчивые местные жители. «Все можно понять, опечатка. Но кто принял эту вывеску и не отправил на переделку?» – также спрашивают горожане.

Кстати, баннер, как заверили в пресс-службе администрации города Тюмени, простоит там недолго: его обещали заменить.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подобная ситуация была несколько лет назад в Тобольске. Тогда баннер с тремя ошибками повесила прокуратура. Как только опечатки заметили горожане, щит демонтировали.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баннер с тремя ошибками повесила в Тобольске прокуратура

Как только опечатки заметили горожане, щит демонтировали (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два молодых человека пытались ограбить тюменский магазин и ударили продавщицу
В ишимской больнице скончался второй спортсмен, попавший в жуткое ДТП
В подъезде дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени нашли убитого мужчину
Переломал все тело: тюменец с компанией забил прохожего битой на улице Олимпийской
В центре Тюмени реставрируют Спасскую церковь
Голова в крови: в Тюмени прохожий обнаружил тело мужчины
В Затюменском экопарке появился баннер с ошибкой
В Тюмень на этой неделе придут кратковременные морозы
Работники тюменского завода получили 13 миллионов рублей
Боялись возвращаться домой: в Тюмени почти сутки искали пропавших подростков
Молодой тюменский спортсмен погиб в страшном ДТП
Тюменского вахтовика три раза останавливали пьяным за рулем
В Тобольске обманули женщину, решившую купить коляску
Тюменская молодежь постреляет из винтовки на городском фестивале
Юный племянник похитил у ишимки золото с помощью детей
Погода на 27 января в Тюмени: слушаем ворон и петухов