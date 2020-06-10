Известное архитектурное бюро разработает концепцию тюменской набережной
Архитектурная студия ORCHESTRA DESIGN займется разработкой концепции тюменской набережной. Это касается участка от моста Челюскинцев до Масловского взвоза – около event-площадки «Контора пароходства».
– Мы смело передали им все наши идеи, ведь студия специализируется на дизайне городской среды, в том числе и набережных. За их плечами – проекты развития берегов в Бретани, Казани, Тотьме, Тейкове и Юже, – сообщили в пресс-службе «Конторы пароходства».
СПРАВКА «КП»
ORCHESTRA DESIGN основали французский архитектор-урбанист Эдуард Моро и куратор культурных программ Екатерина Гольдберг. Сейчас у бюро два филиала – в Санкт-Петербурге и Париже.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре открыт прием заявок на участие в федеральном конкурсе «#Городские». Каждый желающий может предложить идею архитектурного проекта по наполнению открытой площадки набережной.
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