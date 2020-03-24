2020-03-24T09:47:35+03:00
Недвижимость

Набережную Тюмени хотят сделать посещаемой зимой

Горожане предлагают архитектурные идеи застройки объекта
Вадим Бегун
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Тюменскую набережную хотят сделать посещаемой зимой. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».Тюменскую набережную хотят сделать посещаемой зимой. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».
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В Тюмени открыт прием заявок на участие в федеральном конкурсе #Городские. Каждый желающий может предложить идею архитектурного проекта по наполнению открытой площадки набережной.

– В зимнее время набережная становится малопосещаемой частью города, так как на ней отсутствуют объекты инфраструктуры. Поэтому участникам предлагается разработать идею застройки открытой площадки от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Чтобы эта территория стала точкой притяжения для горожан и туристов не только в летом, но и зимой, – пояснили в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

Стало известно, что в конкурсе могут принять участие инициативные горожане от 18 до 35 лет. Для этого необходимо разработать проект-визуализацию и прописать концепцию. Найти необходимые документы и подать заявку можно на сайте конторапароходства.рф.

Кстати, победители получат возможность стажироваться в архитектурных бюро страны и выиграют призы от коммерческих партнеров. Заявки принимаются до 30 марта включительно. Итоги подведут в мае в «Конторе пароходства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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