2020-03-04T16:14:49+03:00
Общество

Колесо обозрения в Тюмени «выросло» до 52 метров: у аттракциона появилась «голова»

А вот на старом прокатиться уже не удастся - идёт демонтаж [фото]
Алена Кульмухаметова
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Колесо обозрения в Тюмени «выросло» до 52 метров: у аттракциона появилась «голова»Колесо обозрения в Тюмени «выросло» до 52 метров: у аттракциона появилась «голова»Фото: Алена Кульмухаметова
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Подняться на колесе обозрения на Цветном бульваре в ближайшее время не получится: аттракцион временно закрыт. Корреспондент «Комсомольской правды –Тюмени» узнал почему.

Ответ возвышается рядом Фото: Алена Кульмухаметова

Ответ возвышается рядомФото: Алена Кульмухаметова

Непривычно, но колесо со сказочными часами средь бела дня стоит без движения. Теплые стеклянные кабинки не движутся, часы молчат, а рядом на листочке формата А4 виднеется скромное объявление: «Уважаемые посетители, «Колесо обозрения» не работает в связи с демонтажем». При этом аттракцион не огорожен, никаких работ не ведется, и вообще около него пусто.

Конструкцию поднимают кранами Фото: Алена Кульмухаметова

Конструкцию поднимают кранамиФото: Алена Кульмухаметова

В городском парке культуры и отдыха информацию о демонтаже одного из «чудес» их Цветного бульвара подтвердили.

- Начались подготовительные демонтажные работы. В ближайшее время этот аттракцион работать не будет. Колесо обозрения разберут и перевезут в другой город. В какой останется коммерческой тайной. Сказочные часы будут радовать тюменцев и дальше - заявили в пресс-службе горпарка.

Сухое объявление у касс Фото: Алена Кульмухаметова

Сухое объявление у кассФото: Алена Кульмухаметова

В чем же дело? Почему у Тюмени «отнимают» совсем новый аттракцион, ведь ему и двух лет нет? Ответ возвышается совсем рядом.

За забором возле цирка специалисты монтируют новое колесо обозрения высотой 52 метра. Оно куда выше прежнего и панорама города будет видна с его самой высокой точки, как на ладони.

На этом колесе тюменцы уже не смогут прокатиться Фото: Алена Кульмухаметова

На этом колесе тюменцы уже не смогут прокатитьсяФото: Алена Кульмухаметова

Опоры нового аттракциона уже прочно стоят на земле, устанавливаются последние конструкции и самого колеса. Затем монтируют стеклянные кабинки, подведут электричество, подсветку и перенесут сказочные часы со старого колеса. До официального запуска колеса горожанам придется подождать еще около месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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