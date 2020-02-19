На Цветном бульваре в Тюмени появится колесо обозрения высотой с 19-этажный дом

Уже этой весной для тюменцев и гостей города на Цветном бульваре установят новый аттракцион – колесо обозрения. Оно будет выше на 15 метров «старого» аттракциона.

Зачем новое?

Новое лучше и выше! Это главный аргумент, который корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» выдвинул представитель городского парка культуры и отдыха Аркадий Широков.

Горожане давно сетовали, что нужно колесо повыше, ведь высотки закрывают панораму на город. Пожелания тюменцев были услышаны. Теперь вся Тюмень будет видна, как на ладони.

Колесо обозрения высотой 52 метра, а это, на минуточку, высота 19-этажного дома, появится на бульваре уже в марте–апреле этого года. Сейчас ведутся работы по подготовке площадки для большого аттракциона. Колесо не требует установки фундамента, а потому монтаж займет немного времени.

Тюменцев беспокоит вопрос, за чей счет банкет? Не скажется ли это на цене аттракциона.

В городском парке культуры и отдыха заверили, что на новое колесо цена останется прежней. Аттракцион был куплен инвесторами на условиях лизинга. Новое колесо обозрения также, как и прежнее, оборудовано комфортабельными кабинками, которые отапливаются зимой и охлаждаются летом.

Полюбившиеся тюменцам сказочные часы с музыкой и фигурками останутся в Тюмени на радость всем.

Куда денут старое?

В соцсетях горожане гадают, куда перенесут «старое» колесо обозрения, которое и не старое вовсе, его установили пару лет назад. Может оно переместится в парк имени Гагарина или на Гилевку?

Нет, мы разочаруем тюменцев. Аттракцион вовсе уедет далеко за пределы Тюмени и появится в другом городе. В каком именно представители парка культуры и отдыха оставляют в тайне.

- Людям не стоит знать, где именно установят наше колесо. Это и не важно вовсе. Оно в исправном состоянии и будет служить не один десяток лет. Кстати, такая же судьба постигла и прошлое колесо обозрения. Оно уже давно радует жителей другого города России. Его резерва хватит минимум лет на сорок, - сказал «Комсомолке» Аркадий Широков.

Ну что ж, тюменцам остается ждать прихода весны, чтобы с высоты 52 метров увидеть любимый город.