В Тюмени после коронавирусной паузы свои двери открывает государственный цирк. Первые представления начнутся уже с 13 февраля.– Пусть 2020 год был не простой. Но мы работали каждый день, репетировали, ставили новые номера. Мы ждали встречи с Вами! И Чудо случилось, – такое сообщение появилось в официальной группе цирка в соцсети «ВКонтакте».Представители цирка отметили, что, согласно последней редакции постановления № 120-п правительства Тюменской области, их мероприятия попадают под перечень разрешенных. Там заверили, что предпримут все необходимые меры, чтобы зрители чувствовали себя максимально спокойно и безопасно.