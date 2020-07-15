2020-07-15T21:58:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 16 июля 2020 года: детей без масок не будут выгонять из автобуса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области детей без масок не будут выгонять из автобуса. Фото - pixabay.com.В Тюменской области детей без масок не будут выгонять из автобуса. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 4286 человек.

Всего зараженных: 4286.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени реабилитационный центр «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь. Здесь лечат больных коронавирусом в стационарных условиях.

Студенческий совет Тюменской области накануне, 14 июля, провел необычную акцию. Благодаря этому мероприятию скульптуры на набережной, Цветном бульваре и в Александровском саду наравне с местными жителями стали соблюдать масочный режим.

В тюменских моноинфекционных госпиталях, где лечат заболевших COVID-2019, трудятся 960 медицинских работников со всей области. Им помогают несколько десятков специалистов, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Не все тюменские предприятия соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса. В ходе очередного рейда снова были выявлены нарушения.

В Тюменской области – очередная жертва коронавируса. Несмотря на все усилия врачей, скончался 66-летний мужчина с крайне тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне хронического заболевания.

В Тюмени кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок. По крайней мере, так утверждают в оперативном штабе региона по коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 156 летальных исходов, полностью выздоровели 10 424 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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