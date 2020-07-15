2020-07-15T14:27:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии

Это уже 22-я жертва COVID-19 в регионе
Вадим Бегун
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В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии. Фото - pixabay.com.В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области – очередная жертва коронавируса. На этот раз скончался 66-летний местный житель.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с крайне тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе умерли 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 82 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 4286), 85 человек выздоровели (за весь период – 2687), пять детей заболели за минувшие сутки, 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 79 человек – в обсерваторах, 1312 человек остаются под медицинским наблюдением, 3846 – находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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