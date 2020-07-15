2020-07-15T13:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок

Однако родителям все же стоит побеспокоиться о здоровье окружающих
Вадим Бегун
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Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок. Фото - pixabay.com.Тюменские кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени кондукторы не будут высаживать из автобуса детей без масок. По крайней мере, так утверждают в оперативном штабе региона по коронавирусу.

В оперштабе пояснили, что детям не нужно носить медицинские маски, в том числе и в общественном транспорте. Однако есть одно условие: соблюдение социальной дистанции. Если же такой возможности нет, тогда ребенок должен быть в маске.

– Будет ли кондуктор высаживать детей из общественного транспорта без маски? Нет, не будет. Но и родители должны понимать степень ответственности за здоровье своего ребёнка и людей, его окружающих, – прокомментировали в штабе.

Там также отметили, что в настоящее время тюменцы дисциплинированно соблюдают масочный режим: медицинские изделия имеют все, в том числе и дети. Стоит отметить, что появление человека без маски в автобусах создает угрозу не только собственной безопасности, но и здоровью других пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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