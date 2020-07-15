2020-07-15T11:56:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 15 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 82 и составило 4286 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 156 летальных исходов, полностью выздоровели 10 424 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре санаторий «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь. Здесь лечат больных коронавирусом в стационарных условиях. Кроме того, в Упоровском районе открыли ранее подготовленный инфекционный моногоспиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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