2020-07-15T12:02:40+03:00
Общество

Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса

Нарушения выявлены в ходе очередного рейда
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса. Фото - pixabay.com.Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Не все тюменские предприятия соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса. В ходе очередного рейда снова были выявлены нарушения.

Специалисты нагрянули с проверкой на предприятия села Червишево: ООО «Элемент Трейд» (магазин «Монетка») ООО «Агроторг» (магазин «Пятёрочка»), ИП Мастерских О.В. (магазин «Колосок»). Также были проверены ИП Титенко Е.А. (ТРЦ «Кристалл»), торговый остров «Даджет» и ООО ИП Миришов С.Б. (магазин «Продукты»). Во всех этих объектах торговли есть нарушения.

Так, в комнатах для приема пищи умывальники не оборудованы кожным антисептиком, нет запаса масок и перчаток, отсутствуют графики уборки помещения и дезинфицирующие средства с вирулицидным действием, не организован входной фильтр. В отношении нарушителей составят протокол.

– Аналогичные рейды продолжатся. В случае несоблюдения обязательных требований, допустившие нарушения лица, как юридические, так и должностные, будут оштрафованы, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика
Стало известно, когда в Тюмени спадет аномальная жара
В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим
Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь
В Тюмени обсудят безопасность детей в интернете
В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине
В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох
Участок улиц Гастелло и Тимирязева в Тюмени закроют до середины октября
Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей
В Тюмени маршрут № 29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского
Тюменца оштрафовали на миллион рублей из-за алкоголя
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 15 июля в Тюмени: спасайтесь от жары
С тюменской набережной пропали спасательные круги
Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача
В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами
Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы
МегаФон предложил абонентам Тюменской области новое качество голосовой связи
В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги
Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса