Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
Не все тюменские предприятия соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса. В ходе очередного рейда снова были выявлены нарушения.
Специалисты нагрянули с проверкой на предприятия села Червишево: ООО «Элемент Трейд» (магазин «Монетка») ООО «Агроторг» (магазин «Пятёрочка»), ИП Мастерских О.В. (магазин «Колосок»). Также были проверены ИП Титенко Е.А. (ТРЦ «Кристалл»), торговый остров «Даджет» и ООО ИП Миришов С.Б. (магазин «Продукты»). Во всех этих объектах торговли есть нарушения.
Так, в комнатах для приема пищи умывальники не оборудованы кожным антисептиком, нет запаса масок и перчаток, отсутствуют графики уборки помещения и дезинфицирующие средства с вирулицидным действием, не организован входной фильтр. В отношении нарушителей составят протокол.
– Аналогичные рейды продолжатся. В случае несоблюдения обязательных требований, допустившие нарушения лица, как юридические, так и должностные, будут оштрафованы, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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