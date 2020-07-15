2020-07-15T12:00:09+03:00
Здоровье

В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области

Все специалисты прошли соответствующее обучение
Вадим Бегун
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В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области. Фото - pixabay.com.В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области. Фото - pixabay.com.
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В тюменских моноинфекционных госпиталях, где лечат заболевших COVID-2019, трудятся 960 медицинских работников со всей области. Им помогают несколько десятков специалистов, осуществляющих хозяйственную деятельность.

Стало известно, что 90 медиков дополнительно привлекли в штат госпиталя для ветеранов войн, 54 медицинских работника сменили место работы на областную инфекционную клиническую больницу, еще 41 был дополнительно привлечен в ОКБ № 1. Единичные профильные специалисты приступили к работе в перинатальном центре и «Градостроителе».

– Помощь пришла из каждого учреждения здравоохранения: областных больниц № 2, № 19, № 23, психиатрической больницы, МКДЦ, медгорода, хосписа, офтальмологического, кожно-венрологического и противотуберкулезного диспансеров, МСЧ «Нефтяник» и других, – отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

По ее словам, все специалисты прошли соответствующее обучение. У них есть все необходимые средства индивидуальной защиты для работы в условиях моноинфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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