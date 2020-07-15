В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим
Студенческий совет Тюменской области накануне, 14 июля, провел необычную акцию. Благодаря этому мероприятию скульптуры на набережной, Цветном бульваре и в Александровском саду наравне с местными жителями стали соблюдать масочный режим.
– Мы надели маски на скульптуры, чтобы напомнить жителям города о мерах профилактики вирусных заболеваний. Даже в жаркую погоду не стоит пренебрегать средствами защиты, – отметили в пресс-службе Студсовета.
Там попросили тюменцев фотографироваться со скульптурами, выкладывать фото в своих социальных сетях и, конечно, не забывать о своем здоровье.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в абсолютном большинстве соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Если в первые дни было большое количество замечаний, то сейчас встречаются только единичные случаи нарушения пассажирами масочного режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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