2020-07-15T11:19:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим

Необычную акцию организовало студенческое сообщество
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим. Фото - Студсовет Тюменской области.В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим. Фото - Студсовет Тюменской области.
Изменить размер текста:

Студенческий совет Тюменской области накануне, 14 июля, провел необычную акцию. Благодаря этому мероприятию скульптуры на набережной, Цветном бульваре и в Александровском саду наравне с местными жителями стали соблюдать масочный режим.

– Мы надели маски на скульптуры, чтобы напомнить жителям города о мерах профилактики вирусных заболеваний. Даже в жаркую погоду не стоит пренебрегать средствами защиты, – отметили в пресс-службе Студсовета.

Там попросили тюменцев фотографироваться со скульптурами, выкладывать фото в своих социальных сетях и, конечно, не забывать о своем здоровье.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы в абсолютном большинстве соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Если в первые дни было большое количество замечаний, то сейчас встречаются только единичные случаи нарушения пассажирами масочного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большинство тюменцев соблюдает масочный режим в автобусах

Сейчас встречаются лишь единичные случаи нарушения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени от коронавируса скончался мужчина с крайне тяжелым течением пневмонии
Тюменские предприятия не соблюдают меры по недопущению распространения коронавируса
В моногоспиталях Тюмени работают медики со всей области
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 июля 2020 года увеличилось на 82 человека
Тюменская прокуратура вынесла решение по делу об обрушении стены на мальчика
Стало известно, когда в Тюмени спадет аномальная жара
В Тюмени скульптуры заставили соблюдать масочный режим
Тюменский «Градостроитель» перепрофилировали под моногоспиталь
В Тюмени обсудят безопасность детей в интернете
В Ялуторовске годовалый малыш на жаре закрылся в машине
В Тюмени запертый в квартире кот вызвал переполох
Участок улиц Гастелло и Тимирязева в Тюмени закроют до середины октября
Мошенники украли у тюменца 400 тысяч рублей
В Тюмени маршрут № 29 изменит схему движения из-за перекрытия улицы Котовского
Тюменца оштрафовали на миллион рублей из-за алкоголя
На улице Авторемонтной в Тюмени отключат светофоры
Погода на 15 июля в Тюмени: спасайтесь от жары
С тюменской набережной пропали спасательные круги
Тюменские спасатели патрулируют дикие пляжи
В Ишиме автоинспекторы стреляли в авто пьяного лихача
В ишимской колонии опровергли информацию, что заключенного пичкали психотропами
Тюменка отсудила сотни тысяч рублей у больницы за забытый в шве кусочек иглы
МегаФон предложил абонентам Тюменской области новое качество голосовой связи
В центре Тюмени мужчина заблокировал движение авто, встав посреди дороги
Тюменская пенсионерка скончалась от коронавируса