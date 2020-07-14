Большинство тюменцев соблюдает масочный режим в автобусах
Тюменцы в абсолютном большинстве соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Макарова.
– В первые дни у нас было больше замечаний. Сейчас встречаются только единичные случаи нарушения пассажирами масочного режима. Единственная претензия – недостаток одноразовых масок, перчаток и антисептических средств у кондукторов и водителей, – рассказали в управлении.
По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения Ксении Степановой, ношение санитарно-гигиенических масок вдвое снижает вероятность заражения COVID-19. Такой аргумент приводят при разъяснительных беседах сотрудники депздрава и управления Роспотребнадзора.
Вместе с ними в рейдах участвуют и полицейские. Кроме того, задействованы и волонтеры: они бесплатно раздают маски людям, входящим в группу риска по COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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