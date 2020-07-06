2020-07-06T20:53:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 июля 2020 года: тюменцы получат бесплатные лекарства (не все)

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 июля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменцы получат бесплатные лекарства (не все). Фото - pixabay.com.Тюменцы получат бесплатные лекарства (не все). Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 80 и составило 3560 человек.

Всего зараженных: 3560.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информация оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период – 2002), 10 детей (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 67 человек – в обсерваторах (из них двое детей), 1359 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области всем членам семьи и лицам, контактировавшим с больными COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства, так как они подвергаются повышенному риску заражения. Такое решение принял оперативный штаб региона по коронавирусу.

В настоящее время на контроле Управления Роспотребнадзора Тюменской области семь групповых очагов распространения инфекции с общим числом пострадавших 150 человек и 1 500 контактных. Из новых – очаг в «Медицинском городе» (восемь случаев). Из них только один сотрудник организации, остальные – пациенты.

Жители Тюмени узнали, как правильно носить маску в жару. Эта тема сейчас наиболее актуальна, ведь в регион пришли по-настоящему теплые дни, а масочный режим соблюдать надо.

В Тюмень возвращаются бесплатные занятия со спортивными инструкторами, организованные на 199 площадках. Из них на 136-ти занятия ориентированы на детей и подростков.

В Тюмени на базе общеобразовательных школ организовали 51 лагерь дневного пребывания. На первую смену приняли около девяти тысяч детей.

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 3 579 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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