Тюменцам рассказали, как правильно носить маску в жару

6 Июль 2020 2020-07-06T13:42:45+03:00

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Жители Тюмени узнали, как правильно носить маску в жару. Эта тема сейчас наиболее актуальна, ведь в регион пришли по-настоящему теплые дни, а масочный режим соблюдать надо.

– Меняйте маску каждые 30 минут и не забывайте, что многоразовую маску нужно стирать после каждого применения. Следует носить маску из светлой ткани – в ней будет гораздо прохладнее. Плотный синтетический материал – ваш злейший враг в летний зной. Выбирайте изделия из тонкого хлопка или марли, обычные медицинские маски тоже подойдут. Маска должна прилегать плотно, но не слишком туго, чтобы между ртом и тканью оставалось пространство. Это защитит кожу от лишних повреждений, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют наносить на лицо минимум макияжа и не пренебрегать средствами с SPF-защитой. На рынке сейчас большое разнообразие масок на любой цвет и вкус, и кажется, что в любой одинаково тяжело, но это не так. Подойти к выбору средств защиты нужно с умом, тогда пережить жару станет проще.

ИСТОЧНИК KP.RU