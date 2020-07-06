Тюменцы, контактировавшие с больными коронавирусом, бесплатно получат лекарства

6 Июль 2020 2020-07-06T15:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области всем членам семьи и лицам, контактировавшим с больными COVID-19, будут бесплатно выдавать лекарства, так как они подвергаются повышенному риску заражения. Такое решение принял оперативный штаб региона по коронавирусу.

– После подтверждения диагноза и выявления контактных лиц врач будет выписывать лекарства для всех членов семьи, проживающих в одном помещении с зараженным. Препараты по выписанным рецептам получат социальные работники и волонтеры. По предварительному звонку с гражданами они доставят им лекарства бесконтактным способом, – рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

По ее словам, всем гражданам, входящим в число контактных лиц и проживающим совместно с заболевшими коронавирусной инфекцией, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU