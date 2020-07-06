Спорторганизаторы возобновляют работу с тюменцами

6 Июль 2020 2020-07-06T13:48:20+03:00

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В Тюмень возвращаются бесплатные занятия со спортивными инструкторами, организованные на 199 площадках. Из них на 136-ти занятия ориентированы на детей и подростков.

Горожан ждут утренние зарядки, общефизическая подготовка, подготовка к выполнению норм «Готов к труду и обороне», подвижные игры, скандинавская ходьба, суставная гимнастика, занятия на турниковых комплексах, йога, отработка технических элементов спортивных игр, настольный теннис, дартс, танцевальные направления.

– Площадки будут дезинфицировать, а занимающимся замерять температуру бесконтактным способом и обрабатывать руки антисептиками. Занятия организованы с учетом социальной дистанции – 1,5 метра друг от друга, – отметила ведущий специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике Юлия Матвийчук.

Стоит отметить, что всего на территории города в летний период планируется работа более двухсот специалистов в области физической культуры и спорта, которые готовы тренировать тюменцев на спортивных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU