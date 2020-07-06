В «Медицинском городе» Тюмени зарегистрировали новый очаг коронавируса

В настоящее время на контроле Управления Роспотребнадзора Тюменской области семь групповых очагов распространения инфекции с общим числом пострадавших 150 человек и 1 500 контактных. Из новых – очаг в «Медицинском городе» (восемь случаев). Из них только один сотрудник организации, остальные – пациенты.

– Инфекцию туда занес пациент, который находился в инкубационном периоде. Определен круг контактных – 72 человека, из них 47 пациентов и 25 медицинских работников. В настоящее время 17 пациентов помещены на временную изоляцию в «Градостроитель», остальные 30 выписаны на амбулаторное лечение. 25 медработников на две недели отстранили от работы. Деятельность отделения, где были зарегистрированы случаи COVID-19, приостановлена, там провели заключительную дезинфекцию, – рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

По его словам, в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 234,4, что в два раза ниже, чем в среднем по России и в полтора раза ниже, чем в Уральском федеральном округе. В динамике отмечается рост заболеваемости, он регистрируется с начала июня по настоящее время.

– За 27-ю неделю у нас зарегистрировано 542 случая, что на 27% больше, чем за 26-ю неделю. В структуре заболевания по клиническим формам серьезных изменений нет. Доля ОРВИ составила 73%, 22% пришлось на внебольничные пневмонии, остальные случаи прошли как бессимптомное носительство. В возрастной структуре преобладает заболеваемость лиц от 30 до 64 лет (57%), на лиц старше 65 лет пришлось 14% случаев. На долю детей до 17 лет пришлось 11%. В Тюменской области отмечается рост заболеваемости детей по сравнению с 26-й неделей практически в полтора раза. Чаще болеют дети от года до шести лет, – сообщил Летюшев.

Также он отметил, что в структуре заболеваемости преобладают семейные очаги. Так, за прошедшую неделю на них пришлось 30% случаев, в отдельные дни этот показатель достигал 45 – 50%. Всем контактным лицам из семейных очагов назначается профилактическое лечение с использованием препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ. Их обследование происходит на 10-й день медицинского наблюдения.

Кроме того, за 27-ю неделю в два раза увеличилось число завозных случаев – 32 (за 26-ю неделю – 17). В регион завозят инфекцию из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска аэропорта Рощино, приезжающим из ХМАО и ЯНАО проводят термометрию, им выдают памятки по профилактике новой коронавирусной инфекции.