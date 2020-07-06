В Тюмени открылась первая смена пришкольных лагерей

6 Июль 2020 2020-07-06T14:40:08+03:00

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В Тюмени на базе общеобразовательных школ организовали 51 лагерь дневного пребывания. На первую смену приняли около девяти тысяч детей.

В этом году организовано всего три смены «дневных» лагерей. В связи с эпидемиологической обстановкой продолжительность смены составит две недели вместо трех. Каждое утро при входе в лагерь школьникам будут мерить температуру, а руки обрабатывать антисептиками. В самих школах проведут дезинфекцию.

– Детей ждут увлекательные квесты, мастер-классы, спортивные, творческие и интеллектуальные состязания. Каждая школа подготовила свою программу с учетом новых требований в связи с эпидемиологической обстановкой. Как можно больше времени с друзьями и педагогами дети будут проводить на открытом воздухе, – сообщили в пресс-службе департамента образования администрации города Тюмени.

Стоит отметить, что в этом году бесплатно в таких лагерях смогут отдохнуть дети сотрудников медицинских и социальных учреждений, работающих в режиме особых условий труда в связи с пандемией, а также дети, чьи родители официально признаны безработными с 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU