Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июля 2020 года увеличилось на 80 человек
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 6 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 80 и составило 3560 человек.
По информация оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период – 2002), 10 детей (заболели за минувшие сутки), 11 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 67 человек – в обсерваторах (из них двое детей), 1359 человек остаются под медицинским наблюдением, 3484 человека находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 3 579 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в настоящее время на контроле Управления Роспотребнадзора Тюменской области семь групповых очагов распространения инфекции с общим числом пострадавших 150 человек и 1 500 контактных. Из новых – очаг в «Медицинском городе» (восемь случаев). Из них только один сотрудник организации, остальные – пациенты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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