«Это Саша свёл мать в могилу!»: близкие самой тяжёлой женщины России обвинили в смерти матери её старшего сына

Тайно похоронили самую тяжёлую женщину России. Фото: кадр из программы "Прямой эфир"

История жизни и смерти самой толстой жительницы России, 350-килограммовой Любови Нурдиновой, получила неожиданное продолжение. Почему Любу тайно похоронили? По какой причине сыновья скрывали смерть матери от семьи, друзей и журналистов? Собственное расследование смерти тюменки провели авторы ток-шоу «Прямой эфир» во главе с ведущим Андреем Малаховым.

«Не приходите и не звоните»

Лечащий врач Нурдиновой Казбек Аутлев узнал о смерти подопечной из СМИ и соцсетей. По его словам, общение с Любой прервалось по инициативе семьи.

- «Не приходите и не звоните!», заявили мне сыновья, - вспоминает Казбек Аутлев. – Помню, когда её в первый раз привезли в клинику, это было абсолютно асоциальный человек, но потом её характер поменялся. Я точно могу сказать, что мы выписали её практически здоровым человеком: с тягой жизни, с планами, с горящими глазами. А потом узнаю, что она пыталась покончить с собой.

После попытки суицида Любу словно подменили. Женщина вторила всем: «Я жить не буду».

- Дома обстановка была гнетущая, с пациенткой невозможно было поговорить, - разводит руками Казбек. – Ведь над ней постоянно «нависали» свидетели, её сыновья, чтобы, не дай Бог, лишнее слово не проскользнуло. Конечно же, меня не было и на похоронах.

Могила Любови Нурдиновой в Тюмени. Фото: кадр из программы "Прямой эфир"

Последнее «прощай»

О планах Любови покинуть бренный мир знали и её соседи, хотя верили в хороший исход. Близкая подруга тюменки Ольга Артемьева признаётся, что Люба всегда ставила перед собой цель, даже если речь шла о том, чтобы покончить с собой.

- О попытке суицида слышали и читали, даже из окна видели, как приезжала скорая, - рассказывает Ольга. – Если она поставила себе цель уйти, то она бы могла это сделать. Они (сыновья, - прим. ред.) давали ей по две таблеточки, и Люба могла их копить. Подкопила – и всё, конец. Хотя, как христианка, я очень хотела бы с ней попрощаться.

Но попрощаться с Любой Саша и Лёша не позволили никому, даже друзьям матери. Соседка тюменки, Наталья Макарова, рассказывает, что о смерти подруги узнала дома и тут же спустилась к сыновьям.

- Когда я захотела перейти через порог, Саша (старший сын Нурдиновой – прим.ред.) спросил: «Вам чего здесь надо?». И не пустил. Даже не сказал, когда похороны. Да что уж говорить, если они не соизволили спуститься из подъезда, когда Любу увозил катафалк, - возмущается Наталья.

Любовь Нурдинова и сама пыталась покончить с собой. Или не пыталась? Фото: кадр из программы "Прямой эфир"

Точно таким же образом сыновья отфутболили и подругу матери, Флориду Гоппарову. Женщины дружили больше пятидесяти лет, но сказать последнее «прощай» однокласснице так и не дали.

- Я ездила к Любе раз-два в месяц с гостинцами, - рассказывает Флорида. – Но только сейчас я поняла, что меня с ней действительно не оставляли наедине. Я ей говорила: «Люба, представь, как мы будем гулять по городу, когда ты выздоровеешь!». Но так как рядом были сыновья, Любка была неразговорчива. На похоронах не была, Лёша и Саша даже не оповестили меня о смерти матери. Обещали сказать за три часа до похорон, да так и не сказали. Сама потом съездила на могилку.

Не смогла попрощаться с Любой её сестра-близняшка и невестка, Елена Голубицкая. В момент смерти будущей свекрови Лена отдыхала в Сочи и была шокирована печальным известием.

- Я сразу позвонила Алексею, чтобы он купил билеты, но Лёша сказал, что этого не нужно. Я не поняла, почему он так себя повёл, ведь с Любовью Михайловной я была в хороших отношениях. Думаю, что Саша свёл маму в могилу, он у них в семье ведомый. Я видела его поганое потребительское отношение к матери и брату, да и сама Люба чувствовала, что она обуза для семьи. Если ничего не изменится, Лёша отправится вслед за матерью, - говорит Елена.

Новость о смерти Нурдиновой застала её невестку в Сочи. Фото: кадр из программы "Прямой эфир"

Кому удалось проводить Любу в последний путь, так это соседке Фаине Гильмутдиновой. К счастью, сыновей поблизости не было – сидели в своей квартире.

- Я смотрела в окошко, и тут сосед мне кричит: «Поди-ка Люба умерла». Странно, но зимой шестеро мчсников еле вытащили её из подъезда, а тут тело вынесли всего два человека. Я подошла к катафалку и спросила: можно мне попрощаться? Сотрудники ритуальных услуг кивнули. Но я была удивлена, что рядом не было сыновей; они не помогали, - говорит Фаина.

Дело в квартире?

Потребительское отношение к матери заметили все участники ток-шоу. По мнению психолога Аннеты Орловой, причина, по которой сыновья захотели избавиться от матери, – её пенсия. Даже после смерти Саша и Лёша решили поживиться деньгами матери, поэтому и молчали о её смерти до победного. Ещё одна причина – отремонтированная квартира, которая могла спровоцировать конфликт в семье.

На похороны самой тяжёлой России не пригласили никого - ни лечащего врача, ни подруг. Фото: кадр из программы "Прямой эфир"

Как бы то ни было, Люба за жизнь держалась, и даже познакомилась в социальных сетях с жителем села Сетище Белгородской области Валерием Шеньшиным. Женатого, между прочим, мужчину и тюменку сблизила тема похудения. Когда-то Валерий тоже сбросил 40 килограммов, и двум друзьям было о чём поговорить.

- Начал я с ней общаться 22 марта, тепло почувствовал по ту сторону экрана, - признаётся Валерий. – Наше общение строилось на взаимной поддержке. Я говорю ей: «Люба, жаль, что ты не рядом. Могла бы ты переехать ко мне?». У неё выступили слёзы, но плакать не стала – взяла себя в руки. Писала: «Валерий, в душе у меня вы засели!». Видимо, узнав о намерении матери переехать ко мне, Александр и перекрыл кислород, добавив нас с женой в чёрный список. И всё это из-за своей же выгоды: бухать не на что. В тюрьму его, на воду!

Результаты вскрытия Любови Нурдиновой станут известны через месяц, и тогда уже точно станет ясно, по какой причине умерла самая тяжёлая жительница России. Пока же основной причиной ухода из жизни женщины называется сердечная недостаточность.

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