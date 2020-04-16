«Постройнела и похорошела»: самая толстая россиянка вернулась домой после борьбы с лишними килограммами

350-килограммовая тюменка Любовь Нурдинова, которая почти два месяца находилась под наблюдением врачей медико-санитарной части «Нефтяник», наконец вернулась домой. Тяжелая пациентка достигла удивительных результатов в борьбе с лишним весом: ей удалось похудеть вдвое.

– Почти два месяца усиленной борьбы с лишними килограммами принесли фантастические результаты: минус лишние килограммы, компенсация сахарного диабета и гипертонии. Наша постройневшая и похорошевшая пациентка с отличным настроением и рекомендациями врачей выписывается домой. Но большие результаты у нее только впереди! – говорят в пресс-службе медико-санитарной части.

Любовь Нурдинова до операции.Фото: Ирина Ромашкина

В медицинском учреждении отметили, что каждый день в течение двух месяцев Любовь Михайловна под руководством врачей-хирургов и большой команды специалистов клиники и волонтеров уверенно шла к своей цели – операции по мини-гастрошунтированию. Хирургическое вмешательство дало пациентке шанс на новую и активную жизнь.

... и после операции. Фото предоставлено КП.

– Сейчас Любовь Михайловна выписана на самостоятельное лечение. За счет операции она и дальше будет постепенно снижать массу тела, придерживаться диеты, выполнять физические упражнения. Масса тела будет снижаться до нормальных цифр. Пациентка станет более активной, начнет выходить на улицу, – прокомментировал выписку тюменской толстушки ее лечащий врач профессор Казбек Аутлев.

По словам специалиста, женщина десять дней пробыла в стационаре после операции, врачи ее понаблюдали. Удивительно, но уже на первые сутки после хирургического вмешательства самая тяжелая тюменка стала ходить самостоятельно.

– Швы у нее сняты, она ходит и сама себя обслуживает. Ее самочувствие нормальное. Пациентов с повышенным весом мы наблюдаем после операции – раз в месяц, в три месяца, в полгода и через год. Обычно через год такие пациенты уже не нуждаются в наблюдении, – отмечает Аутлев.

Сама Любовь Нурдинова выражает огромную благодарность за свое чудесное перевоплощение и путевку в новую жизнь главному врачу клиники Ивану Попову, профессору Казбеку Аутлеву и заведующему отделением Алексею Дмитриеву.

– Спасибо всем врачам, сестрам и санитарочкам, которые лечили и ухаживали за мной. За заботу и комфорт! Спасибо доктору Ольге Мальцевой, Светлане Малаховой, Перминовой Елене за помощь и поддержку, – сказала во время выписки пациентка.

Спустя сутки после выписки журналисты «Комсомольской правды» – Тюмень» связались с Любовью Нурдиновой. Однако она попросила позвонить ей завтра.

– Сейчас у нее усталость и слабость. С горем пополам покушала, тошнит, сегодня она не в состоянии разговаривать, – прокомментировал состояние женщины в телефонном разговоре ее сын Алексей.

«КП»-Тюмень» желает Любови Михайловне достичь своей цели и больше никогда не возвращаться в прежнее состояние. Вот и ее сын отмечает: «Мама готова идти дальше».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что недавняя героиня телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Любовь Нурдинова, которая весит более 300 килограммов, за десять дней госпитализации в клинике «Нефтяник» заметно сбросила вес. После тюменка капризничала, хитрила, просила еды и просила отпустить ее домой. Выяснилось, что это изрядно утомляет медперсонал, ведь нужно заниматься и другими пациентами, а не только самой большой женщиной России, какой признали СМИ Любовь Нурдинову. Уже после операции толстушка с удовольствием встречает утро, ведь снова можно «идти в бой» в прямом смысле своими ногами. Женщина с сожалением вспоминает, что когда-то отказывалась от этого достижения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764752" frameborder="0"></iframe> О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я вернусь на своих ногах»: тюменка весом в 350 килограммов готовится к операции

Любовь Нурдинова должна доказать врачам, что готова худеть (подробнее)

«Мы не будем таскать её всю жизнь»: лечащий врач пожаловался на капризы 300-килограммовой тюменки

Через две недели Любови Нурдиновой сделают бариатрическую операцию и отправят домой [эксклюзив kp.ru] (подробнее)

«Не верят, что я похудела!»: 300-килограммовая тюменка уменьшилась в два раза

Операцию Любови Нурдиновой до сих пор не сделали из-за карантина в МСЧ «Нефтяник» [фото, видео, аудио] (подробнее)

«Почти не сплю, мало ем»: тюменка весом в 350 килограммов рассказала, как тяжело ей худеть

Женщина мечтает, что по возвращении домой будет готовить себе овощи и мясо кусочками [эксклюзив kp.ru] (подробнее)