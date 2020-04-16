2020-04-16T14:20:24+03:00
Здоровье

«Постройнела и похорошела»: самая толстая россиянка вернулась домой после борьбы с лишними килограммами

Местные врачи дали женщине шанс вести полноценную жизнь
Вадим Бегун
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Самая толстая тюменка вернулась домой после двухмесячной борьбы с лишними килограммами. Коллаж из фотографий МСЧ "Нефтяник".Самая толстая тюменка вернулась домой после двухмесячной борьбы с лишними килограммами. Коллаж из фотографий МСЧ "Нефтяник".
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350-килограммовая тюменка Любовь Нурдинова, которая почти два месяца находилась под наблюдением врачей медико-санитарной части «Нефтяник», наконец вернулась домой. Тяжелая пациентка достигла удивительных результатов в борьбе с лишним весом: ей удалось похудеть вдвое.

– Почти два месяца усиленной борьбы с лишними килограммами принесли фантастические результаты: минус лишние килограммы, компенсация сахарного диабета и гипертонии. Наша постройневшая и похорошевшая пациентка с отличным настроением и рекомендациями врачей выписывается домой. Но большие результаты у нее только впереди! – говорят в пресс-службе медико-санитарной части.

Любовь Нурдинова до операции. Фото: Ирина Ромашкина

Любовь Нурдинова до операции.Фото: Ирина Ромашкина

В медицинском учреждении отметили, что каждый день в течение двух месяцев Любовь Михайловна под руководством врачей-хирургов и большой команды специалистов клиники и волонтеров уверенно шла к своей цели – операции по мини-гастрошунтированию. Хирургическое вмешательство дало пациентке шанс на новую и активную жизнь.

... и после операции. Фото предоставлено КП.

... и после операции. Фото предоставлено КП.

– Сейчас Любовь Михайловна выписана на самостоятельное лечение. За счет операции она и дальше будет постепенно снижать массу тела, придерживаться диеты, выполнять физические упражнения. Масса тела будет снижаться до нормальных цифр. Пациентка станет более активной, начнет выходить на улицу, – прокомментировал выписку тюменской толстушки ее лечащий врач профессор Казбек Аутлев.

По словам специалиста, женщина десять дней пробыла в стационаре после операции, врачи ее понаблюдали. Удивительно, но уже на первые сутки после хирургического вмешательства самая тяжелая тюменка стала ходить самостоятельно.

– Швы у нее сняты, она ходит и сама себя обслуживает. Ее самочувствие нормальное. Пациентов с повышенным весом мы наблюдаем после операции – раз в месяц, в три месяца, в полгода и через год. Обычно через год такие пациенты уже не нуждаются в наблюдении, – отмечает Аутлев.

Сама Любовь Нурдинова выражает огромную благодарность за свое чудесное перевоплощение и путевку в новую жизнь главному врачу клиники Ивану Попову, профессору Казбеку Аутлеву и заведующему отделением Алексею Дмитриеву.

– Спасибо всем врачам, сестрам и санитарочкам, которые лечили и ухаживали за мной. За заботу и комфорт! Спасибо доктору Ольге Мальцевой, Светлане Малаховой, Перминовой Елене за помощь и поддержку, – сказала во время выписки пациентка.

Спустя сутки после выписки журналисты «Комсомольской правды» – Тюмень» связались с Любовью Нурдиновой. Однако она попросила позвонить ей завтра.

– Сейчас у нее усталость и слабость. С горем пополам покушала, тошнит, сегодня она не в состоянии разговаривать, – прокомментировал состояние женщины в телефонном разговоре ее сын Алексей.

«КП»-Тюмень» желает Любови Михайловне достичь своей цели и больше никогда не возвращаться в прежнее состояние. Вот и ее сын отмечает: «Мама готова идти дальше».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что недавняя героиня телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Любовь Нурдинова, которая весит более 300 килограммов, за десять дней госпитализации в клинике «Нефтяник» заметно сбросила вес. После тюменка капризничала, хитрила, просила еды и просила отпустить ее домой. Выяснилось, что это изрядно утомляет медперсонал, ведь нужно заниматься и другими пациентами, а не только самой большой женщиной России, какой признали СМИ Любовь Нурдинову. Уже после операции толстушка с удовольствием встречает утро, ведь снова можно «идти в бой» в прямом смысле своими ногами. Женщина с сожалением вспоминает, что когда-то отказывалась от этого достижения.

О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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