«Я вернусь своими ногами»: тюменка весом в 350 килограммов готовится к операции

Недавняя героиня телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Любовь Нурдинова, которая весит более 300 килограммов, за десять дней госпитализации в клинике «Нефтяник» заметно сбросила вес. Но о липосакции речи нет, как и день операции для уменьшения желудка еще не назначен. Пока Любовь Михайловна сама не встанет на ноги, операций не будет, заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда – Тюмень» ее лечащий врач, хирург пациентки Казбек Аутлев.

Вот так выглядит Любовь НурдиноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самая тяжелая россиянка

Бариатрическая операция единовременно уменьшит желудок и изменит структуру верхней части тонкого кишечника, что приведет к снижению всасывания питательных веществ.

– Есть операции, которые уменьшают объем желудка, но в данном случае этой операции будет мало. Поэтому будем делать шунтирование. Помимо уменьшения объема желудка, изменим всасывание питательных веществ. Это сложное оперативное вмешательство. Будет одна операция. Выполним лапароскопию, чтобы через проколы под контролем видеокамеры нанести наименьшую травму пациентке. Операционная бригада будет состоять их трех человек, – пояснил Казбек Аутлев.

Любовь Михайловна последние десять лет не вставала с кровати. Все эти годы она лежала на животе – отсюда проблемы с дыхательной системой. Сейчас больная делает дыхательную гимнастику, чтобы развить силу легких. Сложности в работе доставляет сахарный диабет 56-летней пациентки. Важно, чтобы показатели сахара и артериального давления были в норме, у диабетиков высок риск тромбоза. Также у них медленнее заживают раны – этот фактор риска тоже учитывают специалисты «Нефтяника».

Аутлев: точный вес пациентки установить невозможно – стоит ей пошевелиться, как весы показывают другие цифры. Скриншот программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Казбек Аутлев отмечает, что на теле тюменки нет нагноений, как случается с лежачими больными. За это врач благодарит 24-летнего сына Алексея Нурдинова, окружившего маму усердным уходом.

– Дело не в самом оперативном приеме. Ничего уникального в самих операциях для нас нет, они нами отработаны. У нас были многовесные пациенты, самая большая – 260 килограммов. Но она пришла в клинику своими ногами. Такого случая, чтобы человек лежал, не ходил у нас еще не было. Лежачий пациент, если его прооперировать, он может лежать и получить воспаление легких и так далее. Могут быть осложнения. В этом и есть проблема Любови Михайловны. Нужно ее активизировать, – пояснил Казбек Аутлев.

День операции назначат, когда Нурдинова будет сама ходить по палате. Сейчас медперсонал помогает ей встать на ноги: переворачивают пациентку на кровати, трижды в день присаживают ее на койке. Любовь Михайловна сидит на диете, работает с диетологом и врачом лечебной физкультуры.

– Она значительно похудела: уменьшилась жировая клетчатка, живот стал тоньше и одряб. И, знаете, я даже не буду считать в килограммах. Во-первых, она внешне худеет, а во-вторых, мы хотим увидеть ее активность. Когда она начнет самостоятельно присаживаться и стоять возле кровати, вот в этот момент уже можно оперировать, – поделился наблюдениями врач Нурдиновой.

Нурдинову будут оперировать бесплатно. Скриншот программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Заложница избыточного веса

Десятилетие в плену собственного жира отразились на психологическом здоровье женщины, отмечает Аутлев. Сейчас происходящие перемены пациентка воспринимает как стресс. Как раз в этом врач находит главную сложность лечения. 25 февраля тюменке пригласили психотерапевта. Беседы проводит и сам лечащий врач, и медперсонал «Нефтяника».

– Психологическое состояние сложное. Она не боится операции, дело не в страхе. Это человек, который находился в своем мире. Она 10 лет была в замкнутом пространстве, никуда не ходила, не двигалась. У нее сформировалось определенное мировоззрение. Мы же ее ворочаем, беспокоим. Понятно, что во благо, но это вызывает у нее дискомфорт. Она же думала, что просто ляжет в больницу, ее прооперируют и все будет здорово – она похудеет. Но нужно приложить определенный труд. А любой труд связан с неудобствами, с беспокойством и так далее. Идет определенная борьба, – рассуждает Казбек Аутлев.

Для Любови Михайловны госпитализация бесплатна. В клинику с международным именем Нурдинову привел общественный резонанс: тюменцы, узнав о беде женщины, забили тревогу в соцсетях. Дошла весть и до администрации президента. Так, «Нефтяник» взялся за сложную и дорогостоящую операцию на безвозмездной основе.

Казбек Аутлев – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургических болезней Тюменского медуниверситета, научный консультант по хирургии, хирург МСЧ «Нефтяник». К нему за помощью нередко приезжают иностранные пациенты из Германии, Швейцарии, Америки, Казахстана, а также жители Крайнего Севера.

Аутлев: точный вес пациентки установить невозможно – стоит ей пошевелиться, как весы показывают другие цифры. Скриншот программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Одна из бывших пациенток Лина К. увидела Аутлева в сюжете швейцарских новостей. Новость о самой тяжелой россиянке распространилась по зарубежью после выпуска передачи Андрея Малахова 21 февраля. Лина же изумилась истории о 350-киллограммовой землячке и тому, что женщина не ценит помощи врачей. Ведь сама она три года назад легла под нож Аутлева за большие деньги и сегодня радуется своему преображению.

– Не хотела бы, чтобы кто-то видел мои фото в том виде, какой я была раньше. Никто из моих нынешних знакомых в таком состоянии меня не видел. Я весила 155 килограммов. При таком весе ты еле ходишь, чувствуешь себя ужасно, жить невозможно. Для меня пройти километр было уже сложно. Причем у меня всегда был абонемент в спортзал, я всегда правильно питалась, но однажды, похоже, перешла грань, – вспоминает Лина.

Операция у Аутлева обошлась ей примерно в 200 тысяч рублей. В ее случае, Аутлев проводил билиопанкреатическое шунтирование, или кратко – БПШ.

– Вообще я тогда жила в Германии, в Швейцарии я живу несколько месяцев. Там по показаниям эту операцию проводят бесплатно, по страховке. Без нее, понятно, ее не проводят. В России такие операции делают, насколько мне известно, только два врача – один из них Аутлев. У меня было БПШ: делали уменьшение желудка, был полностью изменен желудочно-кишечный тракт. Самое главное после операции изменить образ жизни. Сейчас я занимаюсь силовым видом спорта, правильно питаюсь, – поделилась личным опытом бывшая пациентка «Нефтяника».

Любовь Нурдинова в молодостиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спасение Нурдиновой

В самой истории Лину поразило то, как Нурдинову эвакуировали с кровати. Эта спасательная операция была также инициативой «Нефтяника». Врачи проводили предварительное обследование Любови Михайловны. Стал вопрос: как транспортировать пациентку в клинику. О домашнем обследовании речи быть не могло: пришлось бы завозить медоборудование в квартиру Нурдиновых. Да и сам больничный режим лучше соблюдать на больничной койке, а не в домашних покоях.

Тюменское управление МЧС России организовала эвакуацию пациентки. Сначала думали спустить Любовь Михайловну из окна. Выставили стеклопакеты, стали пробовать и остановились – оказалось слишком рискованно. В итоге команда спускала женщину с третьего этажа на руках.

По словам Любови Михайловны, спасатели вынесли ее из квартиры максимально деликатно. Скриншот программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

– Спасала команда: пять пожарных и остальные спасатели ТОСЭР, всего 12 человек. Спускали с помощью спецоборудования с третьего этажа, обычным маршем. Ситуация была отработана, была поставлена конкретная задача, ее необходимо было выполнить, – рассказал пожарный ПСЧ №14 Александр Шелковников.

Сейчас у тюменки тяжелая, третья стадия ожирения – у неё более 250 килограммов лишнего веса. В комментариях для ток-шоу Любовь Нурдинова призналась, что самой ей не справиться с болезнью.

– Не хочу быть сыну обузой, Лёша все мне делает. Никогда не думала, что меня потащат спасатели. Я не осознавала, когда толстела. Если бы знала, повернула время вспять. Может спортом бы занималась. Самой мне не справиться, не похудеть. Я вернусь домой своими ногами, – пообещала себе Любовь Михайловна.