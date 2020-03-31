«Не верят, что я похудела!»: 300-килограммовая тюменка уменьшилась в два раза

Любовь Нурдинова 31 марта начала с утреннего променада по коридорам бариатрического отделения МСЧ «Нефтяник». Он стал для пациентки каждодневным обязательным и радостным событием. Нурдинова с удовольствием встречает утро, ведь снова можно идти в бой, в прямом смысле, своими ногами. Женщина с сожалением вспоминает, что когда-то отказывалась от этого достижения. Еще месяц назад она капризничала, не хотела вставать, а чтобы ее поднять с кровати и посадить в кресло требовалось шесть человек! Как дела у Любови Нурдиновой и когда же будет операция, поинтересовалась корреспондент тюменской «Комсомолки».

– Дела отлично. Все классно. Сейчас я легла, а до этого ходила по коридору, – бодро доложила собеседница. – Хожу на ходунках. Я очень этому рада. Как будто второй раз родилась!

Когда Любовь Михайловна поступила в «Нефтяник», ее эвакуировали спасатели МЧС, а с первого этажа приемного покоя медико-санитарной части на четвертый этаж бариатрического отделения 350-килограммовую пациентку поднимали десять человек. Позже врачи обратились за помощью к волонтерам: Нурдинову заставляли делать зарядку. Теперь к тюменке приходит на помощь всего один волонтер, не три, не шесть, не десять, как было раньше.

– С кровати я не могу встать, волонтеры мне помогают. Я сажусь на кровать. Они мне дают ходунки. Я обхватываю и стою. Они мне только живот ловят. Живот и то меньше становится. Сегодня взяла пеленку, до конца коридора дошла. Там на лавочку постелила, посидела. Потом до лавочек других дошла. Сяду на лавочке, посижу. Опять встаю, стою - руки свои напрягаю. И так четыре раза хожу по коридору - туда-сюда, туда-сюда. Потом пришла к себе в палату, села в кресло и сидела. Принесли покушать омлет. Таблетки выпила, поела. Долго сидела! Потом волонтер пришел, Дима. Договорились, что приедет в четыре часа и поможет мне встать, чтобы ходить опять, – поделилась своими планами на день Любовь Михайловна.

Дома Любовь Нурдинова планирует пока больше ходить по квартире, если пока не получится выходить на улицу. И поскорее хочет научиться ходить самой, без ходунков.Фото: Ирина Ромашкина

Она часто повторяет главное достижение – «Я теперь сама хожу». С утра помогает лечащий врач Казбек Аутлев.

– Ко мне подходят врачи и говорят, что мною гордятся! Утром, когда готовлюсь вставать и ходить, уже охота выйти в коридор. Я жду Казбека Меджидовича, чтобы он мне помог встать. Утром пришел, я говорю: «Казбек Меджидович, вы мне вторую жизнь дали. Если б не вы, я бы уже в ямке лежала», – благодарит за помощь пациентка «Нефтяника». – Раньше я капризничала, когда только поступила в больницу. Какая я нервная была! Как мне эти упражнения плохо давались! Ноги все опухали! Потом я начала под музыку танцевать и стало легче. И сейчас так делаю: включаю музыку и всем телом своим шевелю, как цыганки танцуют.

К Нурдиновой стали обращаться подруги по несчастью, которые так же, как тюменка, заедали свои проблемы и оказались взаперти у себя же дома из-за избыточного веса.

– Они говорят, что у них силы воли нету. Говорят, без больницы не справятся. А у меня сейчас нормально с силой воли! Позавчера я даже весь день голосовала, только водичку пила, – радуется успехам Любовь Михайловна.

Любовь Михайловна приободрилась – это слышно даже по голосу. Появились силы не только на физические нагрузки, но и на самостоятельные диетические подвиги. Теперь специальной смеси, которой прежде питалась Нурдинова, нет. Женщина ест больничную еду, подписанный ей девятый стол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764752" frameborder="0"></iframe> О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

– Сегодня омлет дали. Все не съедаю, половину съедаю. Кофе немного выпью и половину оставляю. В обед мне дают суп: бульон половину выпью, а картошку не ем. Капусту если только. Если на второе, например, дают вермишель, я мясо съедаю, а вермишель не ем. И хватает мне. Вечером может рыбку дадут или запеканку из рыбки. Немного съедаю и все. Вкусно.

Из Америки пишет бывшая толстушка, которая тоже пережила все муки ожирения, похудения и послеоперационный период. Говорит, придется съедать утром одно яичко, а после только через пару часов можно будет две-три ложки каши. За это время Нурдинова уже привыкла к таким ограничениям в пище. Признается, раньше дома вечером хотела есть, а теперь же чувство голода пропало. Готова всегда придерживаться правильного сбалансированного питания.

– Я сейчас так же ем, когда кашу приносят. Три ложки съедаю и все. Один раз принесли хлеб с сыром. Я сыр съела, раз там кальций. А хлеб не ем уже больше полутора месяцев. И не хочу, – заявила похудевшая тюменка.

Лечащий врач Нурдиновой профессор Казбек Аутлев считает, что к операции пациентка готова.Фото: Ирина Ромашкина

Любовь Михайловна хвалится, что похудела.

– Меня тут на весы заходили – 180 кг показывает. Зайдите в «Одноклассники» и посмотрите мою фотку! – Хвалится успехами Нурдинова. – А сестра не верит, что я похудела на 100 кг. Тоже сидят на диете теперь.

Пока огорчается только двум моментам: операцию перенесли из-за карантина, введенного в МЧС «Нефтяник» из-за коронавируса, а еще, сын Алексей очень по ней скучает – его опять же из-за карантина не пускают навестить.

Любовь Нурдинова рассказала о том, как проходит ее лечение в МСЧ "Нефтяник" 00:00 00:00

Ранее лечащий врач Любови Нурдиновой профессор Казбек Аутлев рассказал тюменской «Комсомолке», какую операцию предпочтительнее сделать самой большой пациентке МЧС «Нефтяник».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764978" frameborder="0"></iframe> Профессор Аутлев - о 300-килограммовой тюменке.Ирина Ромашкина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не будем таскать её всю жизнь»: лечащий врач пожаловался на капризы 300-килограммовой тюменки

Через две недели Любови Нурдиновой сделают бариатрическую операцию и отправят домой [эксклюзив kp.ru] (подробнее).

«Почти не сплю, мало ем»: тюменка весом в 350 килограммов рассказала, как тяжело ей худеть

Любовь Нурдинова ищет причины своего ожирения и мечтает о том, что пойдет гулять по лесу [эксклюзив kp.ru] (подробнее).

«Я вернусь на своих ногах»: тюменка весом в 350 килограммов готовится к операции

Недавняя героиня телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Любовь Нурдинова за десять дней госпитализации в клинике «Нефтяник» заметно сбросила вес (подробнее).