«Почти не сплю, мало ем»: тюменка весом в 350 килограммов рассказала, как тяжело ей худеть

Любовь Нурдинова, та самая тюменка, которая весит больше 300 килограммов, то бастует и собирается домой, то извиняется перед медперсоналом клиники «Нефтяник». В свободное время больная ищет причины своего ожирения и мечтает о том, что пойдет гулять по лесу. Чем питается, какие упражнения ее заставляют делать каждый день и как себя чувствует, женщина рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда» – Тюмень».

Все новости о себе Любовь читает в ИнтернетеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Как себя чувствуете?

– Да ничего…

– Физически?

– Физически – плохо. А так, когда лежишь, о чем-нибудь мечтаешь – так ничего…

– Физически отчего себя плохо чувствуете?

– Делаются упражнения, зарядки – мешает жир весь этот. Я не могу делать упражнения, потому что у меня спина болит. Больно.

– Вашей маме также было тяжело?

– У мамы не было сахарного диабета. Она не такая была большая, как я. Я тоже за ней ухаживала… Читаю в интернете, как меня полосуют. Пишут: во время войны толстых не было, надо в концлагеря таких. Я про себя думаю: у меня отец в концлагере был, забрали маленьким. Потом признали предателем Родины и отправили в лагерь ГУЛАГа. Еще меня отправите в концлагерь?

Отчего потолстела?

Многие задаются вопросом, как может взрослый человек отъесться до такого состояния? Ты же убиваешь себя – заедаешь проблемы. По словам Любови Михайловны, теперь, когда ее история известна всему интернету, даже за границей, ей пишут многие женщины с сотнями килограммами проблем – с ожирением.

– Пишут, что тоже себя заперли дома, замкнулись и никуда не выходят. Когда увидели меня, стали присылать видеоролики. Говорят, что я не одна такая, оказывается, много таких, которые заедали свои проблемы. Одна тоже 300 кг весит – присылала свое фото, – рассказала Нурдинова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764750" frameborder="0"></iframe> Любовь Нурдинова - о еде.Ирина Ромашкина

Любовь Михайловна, как и ее родные, находит причины избыточного веса в генетике, питании, в психологических проблемах. Врачи говорят, что больные с третьей степенью ожирения, как у Нурдиновой, съедают до 15000 ккал в день, тогда как норма для активного человека – 2000 ккал.

– Как говорят, «ведрами она ела» – так не было такого. Это не из-за еды! Я понимаю, если бы у нее у одной было такое, – наела она. А почему бабушка растолстела, хотя до переливания крови была худая? Это генетическое! – защищает маму сын Алексей.

– Она была толстая, но не как я. Потом ее парализовало. Потом у нее развилась гангрена, ногу отняли. Дочке Тане тогда было год и три месяца, а сыну Шурику – полтора месяца, только родился. Вот я за мамой ухаживала тоже – стиральная машинка не выключалась, целый день пласталась, – дополняет Любовь Михайловна.

Большие детки

С мужем разошлась: гулял, пил, бил. А сильнее располнела из-за больших бедок больших деток. Когда узнала, что Таня подсела на иглу и чем она зарабатывает, стало стыдно. Узнавала, где дочь, бегала по борделям, вытаскивала ее.

– От стыда я не стала из дома выходить. Я ее ругала сильно. Потом прошло какое-то время, она стала признаваться, что на дороге стоит. Однажды сказала, что на Ватутина (улица в Тюмени. - Прим. ред.) стоит, зарабатывает. Я тогда вообще упала, – вспоминает Любовь Михайловна.

Тогда же, в начале 90-х, влип в историю старший сын Шурик – на семь лет тюрьмы. Это время каждодневных материнских слез. Тогда и началось заедание горя.

– Получается, это я плохая мать. Я их не смогла воспитать, – винит себя в смерти дочки и судьбе старшего сына Нурдинова. – И Лёше все говорят, что я детство ему загубила. Лёша отвечает: «А чем? Ну, в магазин схожу, а так-то я дома сидел, никуда не ходил». Так, выйдет, погуляет во дворе, но с соседскими ребятами не связывался. А где сейчас они? Сидят.

Люба с сыном Лёшей, который за ней ухаживаетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что ела?

Судя по рассказам, Нурдиновы – поклонники выпечки, пельменей, пиццы и прочих вкусностей. В 90-е денег в семье не было, Любовь Михайловна пекла пирожки, беляши, жарила семечки, чем и торговала на вокзале.

– Многие думают, что у меня поменялась еда в больнице, из-за этого я бушую. Но не из-за этого. Я есть не хочу, не думаю про еду. Раньше, когда на диетах сидела, еда снилась, хлеб снился. Хлеб очень люблю, – рассказывает пациентка. – Когда в садике работала, всегда себе во всем отказывала. Каши, говорили, вредные – из-за них толстеют. Утром я только кофе пила. В обед женщины суп ели, а я только второе и салат.

По словам Нурдиновой, она постоянно следила за своим питанием – не позволяла себе лишнего. Когда три-четыре года назад врачи выявили диабет второго типа, Любовь Михайловна отказалась от сахара. Говорит, от сахара начинает стрелять в голове.

– Я сначала мёд стала употреблять, и от мёда мне стало плохо. Я и мёд прекратила есть. Сахар я не ем. Тогда от чего у меня такой жир растет? Картошку тоже не ем уже с полгода. Только так, когда что-нибудь сварят. Лёша специально съездил купил маленькие тарелочки под первое и под второе. Я ему говорила: поварешку мне наливай. Нальет мне немножко, мясо кусочек положит, грудку. Ем, а мне кажется, что траву ем. Еда мне вся опротивела. Даже мандарины, до чего я их любила, ем, и вкус у них был какой-то не такой. Пить хочу – вода противной кажется. Я ее яблочком заем. Иногда Лёшу просила стакан кефира или стакан молока мне наливать и корку хлеба отрезать, – признается Нурдинова.

В больнице Любовь кормят нежирной пищей. Фото: скриншот

Ела нечасто. Если сын успел приготовить с вечера, то утром поставит возле мамы еду. Если нечем с утра подкрепиться, то мама ждет до обеда, пока Алексей не вернется с работы. За сутки – два-три раза трапезничали, не больше. Когда болела и не могла встать, сын заводил тесто, раскатывал, и мама на кровати «орудовала» сочнями и мясом – лежит и пельмени стряпает.

– Никто не верит мне! Полтора года назад я села на диету: один день пила воду, другой – кушала. Я даже начала по квартире ходить. К окошку подойду, сяду, посижу. Потом у меня начался климакс, в 56 лет. Сначала я не поняла, что происходит: что ни приготовим – на всё отвращение. Вот когда мне плохо стало – я вкус потеряла. Ребятишки варят курицу, а мне кажется, что капуста. Я немного похлебаю и есть не стала, – рассказывает больная. – Так-то я на кровати садилась, даже при таком весе. А как-то начала слазить с кровати и живот потянул меня вниз. И я упала на живот. Всяко пробовала вставать – вообще никак, плашмя легла. Потом вызвали МЧС. Лёша подкатил под меня одеяло, они и подняли меня. Потом я пробовала вставать с кровати – и никак, не могу найти точку опоры для ноги.

Как выяснилось в разговоре, у Любови Михайловны появился новый страх – упасть всем своим весом и не подняться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/764752" frameborder="0"></iframe> О чём мечтает женщина весом более 300 килограммов?.Ирина Ромашкина

Как тренируются?

Первый весенний день Любовь Михайловна встретила по-особенному – с чувством победы. Она впервые встала с больничной кровати, сделала несколько шагов и села в кресло в углу палаты. Не сама. Три волонтера и врачи ее придерживают, помогают шагать, словом, выполняют функции «живых ходунков». Для сравнения: при поступлении в приемном отделении «Нефтяника» Нурдинову перекладывали с койки на койку дюжина сотрудников. Полторы недели назад пациентку тягали шесть волонтеров в сопровождении врачей. Сегодня все помощники отмечают, что больная значительно похудела – и внешне, и легче стала.

Лечащий врач профессор Казбек Аутлев порадовался, когда увидел в глазах пациентки искорки победительницы. Самый сложный бой – это бой с собой. Сама Любовь Михайловна помнит это ощущение победы. Прошел день, и внутри снова появилась боязнь: как встать с этого кресла?

– Страх появился, когда упала. Попробую встать – боюсь упасть. В ногах у меня слабость. Когда пытаюсь встать, ноги подкашиваются и трясутся, и руки тоже трясутся. Бывает, вставать боишься. Встанешь, дойдешь, а обратно встать не можешь. Не могу сделать толчка с кресла. Иногда встаешь хорошо, а иногда не могу поднять свою спину. Сама перевернуться не могу. Только меня переворачивают врачи. Приходят, подкладывают скользкую простыню, переворачивают. Врачи тут хорошие, санитарки хорошие, чуть ли не вылизывают меня. Я благодарна. Это у меня силы нет, – говорит Нурдинова.

Любовь Нурдинова признаётся, что ела малоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бой с тенью и ленью продолжается каждый день. Подъем в девятом часу: заходят врачи и волонтеры, переворачивают с живота на спину, присаживают, потом снова кладут на спину, перекатывают, присаживают на другую сторону кровати, поднимают на ноги, ведут к креслу. Бывает, отказывается: не буду сегодня вставать. Врачи терпеливо отвечают: надо! И такие телодвижения прописаны до пяти вечера.

– Бывает, что психую. Потом извиняюсь. Лёша меня уговаривает остаться в больнице. Потом говорит: «Как сама решишь. Захочешь домой – буду ухаживать за тобой, куда тебя денешь». У меня спина сильно болит. Я в детстве падала в колодец, на кирпичи. Вот я им говорю, что спина болит, в ногах слабость, а мне не верят, – жалуется пациентка.

Через боль, страх и частые перемены настроения титул «самой тяжелой женщины страны» переходит кому-то другому. Каждый день к ней приходит врач лечебной физкультуры – делают гимнастику суставов. Пациентка говорит, что, когда остается одна, тоже старается упражняться.

– Включаю на телефоне музыку и начинаю всем телом двигать: сначала руками, потом ногами. Сегодня десять песен пока играли, телом своим крутила, – рассказала она.

Сейчас Нурдинова питается белковой смесью для лежачих больных, в день съедает 1000 ккал. С первой недели марта профессор Аутлев разрешил прибавлять к рациону блюда девятого стола – для настроения. С утра был омлет, к вечеру принесли творожную запеканку, разрешили мясо. По словам доктора, при таком рационе и такой нагрузке пациенты с тяжелыми степенями ожирения в день теряют по 7 – 10 кг. Взвешивать Нурдинову пока не будут: каким бы ни был вес, важно, чтобы пациентка начала ходить.

Сразу несколько врачей переворачивают Любовь Нурдинову. Фото: скриншот

Мечта

Любовь Нурдинова недавно сама попросила помощи психолога. Одна беседа со специалистом уже была, сейчас пациентка почувствовала, что нужны дополнительные душевные силы. Операции не боится. Боится не похудеть.

– Много дней почти не сплю. Непривычная обстановка, другая кровать. Бывает, отлежишь что-то. Бывает, всякие мысли лезут в голову: похудею или не похудею? Всё тяжело дается. Тяжело ходить, присаживаться, даже какое-то время постоять. Может, выпишут мне успокоительных каких-то? – предполагает больная.

Последний раз она гуляла по улицам Тюмени больше десяти лет назад. Сейчас мечтает уехать с сыном в деревню, завести курочек, посадить огород – выращивать для себя натуральные продукты. И наслаждаться природой.

– Из больницы выйду, я теперь так есть не буду. Буду готовить себе овощи и мясо кусочками. И всё. Ни стряпанного, ни хлеба. Считай, 15 дней же я просидела без куска хлеба. Лишнее – ни макароны, ни тортов, ни печенья – есть не буду, – пообещала Любовь Михайловна. – Хочется в лес – подышать свежим воздухом, посмотреть природу, цветочки. Поблагодарить Бога за то, что всё создал для нас, посмотреть на солнце, на зарю. Мечта…

Сбудется ли задуманное или же тюменка останется заложницей кровати, во многом зависит от нее, убеждают врачи. 2 марта «Нефтяник» провел консилиум с санкт-петербургским НИИ имени Алмазова, в частности с одним из его ведущих хирургов, президентом Российского общества бариатрических хирургов Александром Неймарком. Специалисты решили, когда будет операция Нурдиновой. Подробности читайте в следующем материале.

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